La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó a los usuarios de la Ciudad de México (CDMX) que habrá un apagón masivo este mes. Se trata de un corte que afectará a varias alcaldías, dadas las disminuciones temporales del suministro.

Según informó la dependencia, se trabajará lo suficiente para mejorar el funcionamiento del sistema hidráulico y garantizar un abasto más eficiente. En esta línea, durante los próximos días algunas colonias registrarán afectaciones en el servicio.

La SEGIAGUA anunció corte de agua en varias colonias de Ciudad de México

Habitantes de al menos cinco alcaldías deberán prepararse para posibles periodos de desabasto, tanto en viviendas como en centros de trabajo. Se sugiere conocer las fechas estimadas de restablecimiento y los canales de atención disponibles para solicitar apoyo con pipas de agua sin costo.

¿Por qué hay corte de agua en CDMX?

La principal causa de la baja presión o suspensión del servicio es la necesidad de dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica. Actualmente, el personal técnico realiza la sustitución de cables en transformadores, así como la reparación de fallas mecánicas imprevistas que afectaron el funcionamiento de las bombas de diversos pozos.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía Iztapalapa:



El equipo técnico de SEGIAGUA trabaja en la sustitución de cables en el transformador del Pozo Unidad Modelo 1.



Se prevé una disminución en el suministro de agua potable en

Además, se desarrollan acciones preventivas como el mantenimiento de líneas de conducción y la rehabilitación integral de instalaciones, trabajos necesarios para evitar fallas mayores y asegurar que el agua llegue con la presión adecuada a los hogares.

¿Qué alcaldías y colonias estarán afectadas por el corte de agua?

Las demarcaciones y colonias con cortes o reducción en el suministro, junto con los horarios estimados de restablecimiento, son las siguientes:

Cuajimalpa: Los trabajos en el Pozo El Cartero afectan a Paseo de las Lomas, Vista Hermosa Yaqui, El Molino, Huizachito, Chamizal (segunda, tercera y cuarta sección) y Bosques de las Lomas. El servicio se restablecerá este lunes a las 18.

Iztacalco: Una falla en el Pozo Viga 4 mantiene sin suministro a las colonias Militar Marte y Campamento 2 de Octubre. Se prevé que el agua regrese el jueves 29 de enero a las 18.

Iztapalapa: Por el cambio de cableado en el Pozo Unidad Modelo 1, las colonias Unidad Modelo y Cacama presentan baja presión. El servicio se normalizará el martes 27 de enero, al concluir los trabajos.

Tlalpan: Las colonias Guadalupe Tlalpan, San Bartolo El Chico y Arenal Tepepan están bajo labores de mantenimiento. El suministro se restablecerá este lunes 26 de enero a las 21.

Azcapotzalco: En la colonia San Álvaro, los trabajos concluirán el 27 de enero a las 18; sin embargo, la presión del agua se regularizará por completo hasta el sábado 31 de enero.