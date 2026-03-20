Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 20 de marzo. 1828: Nace en Skien (Noruega) el dramaturgo Henrik Ibsen. "Peer Gynt" escrita en verso y "Casa de muñecas" tal vez sean sus obras más universales. (Hace 198 años) 1809: En Mirgorod, cerca de Soróchintsi, antes Rusia y ahora Ucrania, nace Nikolái Vasílievich Gógol, fundador junto a Puschkin de la literatura nacional rusa y autor de obras satíricas y feroces retratos de la sociedad de su época. Tal vez, su obra más conocida sea "Taras Bulba". (Hace 217 años) 1776: En el actual departamento boliviano de Chuquisaca, nace Joaquín Lemoine y Villavicencio, que será uno de los principales impulsores de la Revolución de Chuquisaca, acaecida el 25 de mayo de 1809. Tras el fracaso de este movimiento, luchará en las fuerzas de las Provincias Unidas del Río de la Plata hasta consolidarse la libertad de su nación de la dominación española. Al terminar la guerra de la independencia, Lemoine regresará a Bolivia, donde ocupará puestos de responsabilidad. (Hace 250 años) 1770: Viene al mundo en el seno de una familia burguesa, en Lauffen am Neckar (Suabia, Alemania) Friedrich Hölderlin, poeta cumbre de la lírica alemana de todos los tiempos. Su poesía acogerá la tradición clásica fundiéndola con el nuevo romanticismo. Tras su muerte, su obra permanecerá olvidada muchos años, hasta ser redescubierta a principios del siglo XX. (Hace 256 años) 43aC: En Sulmona, cerca de Roma, nace el poeta Publio Ovidio Nasón, conocido por sus obras "Ars amandi" (Arte de amar), tres libros o cantos en los que facilita una serie de consejos sobre las relaciones amorosas y "Las metamorfosis", obra en verso que narra la historia del mundo desde sus orígenes y trata la mitología romana. (Hace 2069 años) 1816: Muere en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, donde se encuentra exiliada desde 1807 con su familia, María I, reina de Portugal desde 1777. Su cuerpo será llevado de vuelta a Lisboa y sepultado en la iglesia de Estrela. (Hace 210 años) 1413: En la abadía londinense de Westminster (actual Reino Unido), fallece el rey de Inglaterra Enrique IV. Tras derrotar a Ricardo II en septiembre de 1399, comenzó su reinado que tuvo graves problemas con Gales, Escocia y Francia y contó con una notable escasez de recursos, heciendo su politica exterior prácticamente inexistente. (Hace 613 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Nikolái Vasílievich Gógol en 1809, ya que es considerado el fundador de la literatura nacional rusa junto a Puschkin. Su obra, especialmente "Taras Bulba", ofrece una crítica satírica de la sociedad de su época, marcando un hito en la literatura que influiría en generaciones posteriores.