1942: En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, nace Daniel Barenboim, músico que logrará fama como pianista y, posteriormente, será reconocido internacionalmente como director de orquesta. Buscará, por medio de la música, la paz entre Israel y Palestina. (Hace 83 años)

1891: Nace en Heidenheim, Alemania, Erwin Rommel, militar alemán, al que apodarán el "Zorro del desierto" por las creativas tácticas astutas y arriesgadas, que utilizará en el norte de África contra el ejército aliado durante la II Guerra Mundial. (Hace 134 años)

1738: En Hannover, Alemania, nace William Herschel, astrónomo alemán que vivirá la mayor parte de su vida en Inglaterra. En 1781 descubrirá el planeta Urano y a lo largo de su vida numerosos objetos celestes. (Hace 287 años)

1498: Nace en Lovaina (actual Bélgica) la hija de Felipe I el Hermoso y de Juana la Loca, Leonor de Austria, que será reina de Portugal y Francia. Fallecerá en Talavera la Real (Badajoz, España) el 18 de febrero de 1558. (Hace 527 años)

1917: Muere en París, Francia, Emile Durkheim, fundador de la sociología moderna, junto a Max Weber. Tal vez su obra más conocida sea "Las reglas del método sociológico". (Hace 108 años)

1908: En China y antes que Puyi cumpla los tres años, fallece la emperatriz Cixi que en su lecho de muerte nombra a Puyi como su sucesor con el nombre de Hsuan Tung. Cixi ejerció el poder en China desde el año 1861 hasta hoy, día de su muerte, coincidiendo con los años de declive de la dinastía manchú. Puyi será el último emperador de la dinastía y reinará hasta la abolición de la monarquía china en 1912. (Hace 117 años)

1853: Fallece en Lisboa, Portugal, la reina María II de Portugal, apodada "la Educadora" e hija del rey Pedro IV de Portugal. Había nacido en Brasil en 1819, cuando este país formaba parte de Portugal, por lo que se convierte en la única latinoamericana que ha sido Jefe de Estado de una nación europea. (Hace 172 años)

1819: Muere en Cambridge, Reino Unido, Daniel Rutherford, botánico, médico y químico escocés que en 1772 descubrió la existencia del nitrógeno, el quinto elemento más abundante del universo. (Hace 206 años)

1630: En Ratisbona (Alemania) fallece Johannes Kepler, astrónomo alemán famoso por las "Leyes de Kepler", que versan sobre la mecánica celeste y el movimiento de los astros. También realizó grandes aportaciones en el campo de la óptica, explicando la formación de la imagen en el ojo. (Hace 395 años)

1280: En Colonia, actual Alemania, Fallece San Alberto Magno, teólogo, filósofo y hombre de ciencia. Vivió con una humildad y en una pobreza ejemplares. Exigió delimitar los ámbitos de la fe y de la razón. Hizo estudios experimentales siendo un gran investigador químico. (Hace 745 años)

