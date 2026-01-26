Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 26 de enero .

Estas son las efemérides del 26 de enero

1925: Nace en Cleveland (EE.UU.) Paul Newman, actor y director de cine estadounidense, ganador del Óscar al mejor actor en 1987 por "El color del dinero". El año anterior había recibido el Óscar honorífico.

(Hace 101 años)

1918: En Scornicesti, Rumania, nace Nicolae Ceaucescu, que será político comunista y dictador rumano desde 1965 hasta su ejecución durante la revolución rumana de 1989, iniciada en la ciudad de Timisoara.

(Hace 108 años)

1880: Nace en Little Rock (EE.UU.) el militar norteamericano Douglas MacArthur, que actuará como comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en el Teatro Suroeste del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Será el militar más condecorado de los Estados Unidos.

(Hace 146 años)

1763: Nace en la ciudad francesa de Pau, Jean-Baptiste Bernadotte, mariscal francés que en 1810 será designado por los cuatro estados suecos para reemplazar al recién fallecido príncipe Cristián Augusto, adoptándolo poco más tarde el rey Carlos XIII de Suecia como príncipe heredero. Al morir éste el 5 de febrero de 1818, Bernadotte se convertirá en rey de Suecia como Carlos XIV Juan y de Noruega bajo el nombre de Carlos III Juan. Su reinado de 26 años será próspero para ambos países.

(Hace 263 años)

1895: Muere en Cambridge (Reino Unido) el matemático británico Arthur Cayley, padre del álgebra lineal y uno de los escritores matemáticos más prolíficos de la historia, con más de 900 artículos. Sólo le superan Leonhard Euler y Augustin Louis Cauchy. Introdujo el concepto de matriz y la teoría de los invariantes algebraicos, de gran importancia para la teoría de la relatividad.

(Hace 131 años)

1885: Durante la defensa de Jartum (Sudán), que permanece sitiada desde el 18 de marzo del año pasado, muere el general británico Charles George Gordon que ha acudido para evacuar a las fuerzas egipcias. Apodado Gordon Bajá y Gordon de Jartum es recordado por sus campañas en China y en el norte de África. Será decapitado por los rebeldes sudaneses de Mahdi Mohammed Ahmed que exhibirán su cabeza clavada en una pica.

(Hace 141 años)

1823: Fallece en Berkeley (Reino Unido) Edward Jenner, médico inglés, descubridor, en 1796, de la vacuna contra la viruela, enfermedad epidémica con gran índice de mortalidad, al darse cuenta de que el suero linfático de las vacas infectadas de una enfermedad llamada vacuna, inmunizaba a los humanos contra la viruela.

(Hace 203 años)

La efeméride más importante de este lunes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Paul Newman en 1925, ya que su carrera como actor y director dejó una huella significativa en la industria del cine, siendo reconocido con un Óscar al mejor actor en 1987 y un Óscar honorífico el año anterior, lo que resalta su impacto y legado en el arte cinematográfico.