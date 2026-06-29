La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 29 de junio de 2026 en México es de 12.33 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.24%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.38 pesos y un mínimo de 12.34 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar canadiense subió 0.51%, pero en el último año registra una caída de 7.69%, lo que sugiere debilidad en el balance anual.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una tendencia alcista moderada: inicio errático, racha de tres avances a mitad de periodo y cierre con leve retroceso tras un rebote, dejando una ganancia neta pese a la volatilidad.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.40%.

La cotización del Dólar canadiense hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 muestra un aumento en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda canadiense en relación con otras divisas.

Este aumento puede ser el resultado de factores económicos favorables en Canadá, como un crecimiento en las exportaciones o un aumento en los precios de las materias primas. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para comprender si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".