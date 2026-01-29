Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 29 de enero.

Estas son las efemérides del 29 de enero

1867: En Valencia, España, nace el escritor, político republicano y periodista español Vicente Blasco Ibáñez, autor de obras que describen fielmente la vida en su ciudad natal como "La barraca", "Cañas y barro", "La Catedral" y "Arroz y tartana". Su obra más conocida será "Los cuatro jinetes del Apocalipsis".

(Hace 159 años)

1860: En Taganrog, Rusia, nace el médico, escritor y dramaturgo ruso Antón Chéjov. Encuadrado en la corriente naturalista, se convertirá en un maestro del relato corto que será magníficamente acogido por escritores y crítica. Entre sus obras dramáticas más conocidas tal vez se encuentren "Tío Vania" y "La gaviota".

(Hace 166 años)

1773: En Gernrode, actual Alemania, nace Friedrich Mohs, geólogo y mineralogista alemán que será recordado por la creación de la escala de Mohs de dureza de los minerales, utilizada como referencia para comparar la solidez de una sustancia, con el talco y el diamante en sus extremos.

(Hace 253 años)

1688: Nace en Estocolmo (Suecia), Emmanuel Swedenborg, naturalista, teósofo y místico sueco que llegará a contar con numerosos discípulos.

(Hace 338 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1820: Muere en su castillo de Windsor (Reino Unido) el rey Jorge III, durante cuyo reinado Gran Bretaña se alzó como primera potencia dominante.

(Hace 206 años)

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante destacado es el nacimiento de Vicente Blasco Ibáñez en 1867, ya que su obra literaria, especialmente "Los cuatro jinetes del Apocalipsis", ha tenido un impacto significativo en la literatura española y ha contribuido a la representación de la vida en su ciudad natal, Valencia.