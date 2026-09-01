El Ministerio de Educación Nacional confirmó que el lunes 12 de octubre no habrá clases en ningún colegio público del país debido al feriado nacional por el Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural, que se traslada al lunes para conformar un fin de semana largo.

La suspensión de actividades corresponde al calendario oficial de festivos en Colombia, por lo que las instituciones educativas ajustan su programación académica para retomar las clases al día siguiente.

La disposición se articula con las secretarías de educación departamentales y municipales para garantizar la correcta organización del calendario académico y el regreso ordenado de estudiantes y docentes tras la jornada festiva.

¿Por qué no habrá clases el lunes 12 de octubre en Colombia?

El lunes 12 de octubre será feriado nacional por la conmemoración del Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural, una fecha incluida en el calendario oficial de festivos de Colombia. La jornada se celebra mediante el traslado establecido por la Ley Emiliani, que permite mover determinadas fechas al lunes.

Educación decreta cierre total de escuelas el lunes 12 de octubre. ChatGPT - creada con IA

Esta normativa busca concentrar varios festivos en lunes para promover el descanso, el turismo interno y la planificación de semanas laborales más cortas, sin alterar de forma estructural el calendario productivo ni educativo.

Estos colegios no tendrán clases el lunes 12 de octubre

La suspensión de clases aplica a los colegios oficiales de calendario A en Colombia, que concentran la mayor parte de la matrícula pública y ajustan su cronograma a los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación, debido al feriado nacional.

En el caso de los colegios privados, cada institución puede manejar su propio calendario académico; aun así, muchos planteles suelen acogerse a los festivos nacionales. Por eso, se aconseja a los padres y acudientes verificar con cada colegio la fecha exacta de retorno a clases.

¿Cuándo será el regreso a clases tras el feriado nacional del 12 de octubre?

El retorno a las aulas está previsto para el martes 13 de marzo, una vez finalizado el festivo nacional. A partir de esa fecha, los establecimientos educativos deben continuar con su programación académica habitual y cumplir las horas de clase exigidas por la normativa.

No se trata de un receso escolar extraordinario, sino de una jornada festiva puntual, por lo que el calendario académico sigue su curso normal después del lunes festivo para estudiantes y docentes en todo el país.