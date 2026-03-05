Un análisis de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) reveló que sólo el 3.6% de los inquilinos dentro de parques industriales AMPIP son empresas de origen chino, y su presencia se concentra principalmente en autopartes, manufactura electrónica, logística y comercio electrónico, sobre todo en corredores industriales del norte y el Bajío. Claudia Esteves, CEO de la AMPIP, dijo a El Cronista que “la presencia de empresas chinas en los parques industriales AMPIP se mantendrá en los mismos niveles”. Aunque a raíz del nearshoring grandes empresas automotrices y de autopartes como BYD, MG Motor y Chery han mantenido negociaciones para plantas de ensamblaje, Esteves asegura que la razón por la que se mantendrá esta cifra durante este año es que “la inversión China en México predomina en figuras comerciales (dedicadas a almacenaje y distribución, intermediación u oficinas), las cuales no necesariamente demandan espacios de alta especificación para operar, como los situados dentro de los parques industriales”. Las cifras de la Secretaría de Economía indican que al cierre de 2025, la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de China representó aproximadamente el 0.5% del total nacional. Japón sigue siendo el país asiático que más invierte en México, con una participación de 5.6%, lo que lo coloca en el quinto lugar, detrás de Estados Unidos, España, Canadá y Países Bajos. Dado que las empresas de origen chino tienen un modelo predominantemente comercial y de distribución, que se materializa en centros de almacenamiento y última milla, reflejan inversiones de tamaño menor en cuanto a montos y creación de empleo, en comparación con los montos que observan las empresas de manufactura, detalló el análisis de la AMPIP. En la actualidad, el epicentro donde se instalan las empresas chinas en México es Hofusan Industrial Park en Nuevo León. Este parque industrial es prácticamente un enclave de empresas chinas en el municipio de Salinas Victoria, el cual alberga a más de 40 empresas que fabrican desde muebles hasta componentes de alta tecnología. Las empresas chinas que sí requieren de grandes plantas de manufactura se encuentran principalmente en las industrias automotriz y de electromovilidad. Las automotrices chinas Geely y Changan, por ejemplo, están en fases avanzadas de evaluación para instalar líneas de ensamblaje, aprovechando la infraestructura que ya dejaron otras marcas o en nuevos parques industriales en el Bajío. Con la llegada de estas también incrementa la presencia de los proveedores de autopartes chinos como Lingong Machinery Group (LGMG) que se instaló en Nuevo León para producir elevadores articulados y maquinaria pesada, al igual que Yanfeng Automotive Interiors que también expandió sus plantas en dicho estado y en Querétaro para proveer a marcas globales instaladas en Norteamérica, así como Xinquan, empresa dedicada a componentes de interiores que inauguró plantas en Aguascalientes en los últimos dos años. Esteves aseguró que la presencia más relevante en los parques industriales AMPIP es de Estados Unidos con el 44%, seguido de México con el 27%. El restante 29% tiene predominantemente presencia de países europeos (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, principalmente), y de países asiáticos (Japón y Corea, principalmente).