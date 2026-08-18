La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.28 en la sesión de cierre de mercados del martes, 18 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.13% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.31 pesos y un mínimo de 12.28 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar canadiense subió 0.39%, pero en el último año registra una variación de -6.25%, lo que sugiere debilidad general pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pexels).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense comenzó con tres jornadas al alza, continuó con tres a la baja y cerró con un tramo mixto, dejando un balance general neutral y sin una tendencia definida.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense durante la última semana fue del 3.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.34%.

La tendencia de la cotización del Dólar canadiense hoy se ha mostrado positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que su valor ha aumentado en relación con los días pasados. Este crecimiento sostenido sugiere que la moneda está ganando fuerza frente a otras divisas.

Además, el análisis revela que este aumento podría estar relacionado con factores económicos favorables, como un incremento en los precios de las materias primas o una mejora en las condiciones del mercado laboral en Canadá.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.