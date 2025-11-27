El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) confirmó una medida que beneficiará a miles de derechohabientes en México.

El organismo público anuncique realizará un depósito de 70,000 pesos a trabajadores que cumplan con ciertos requisitos específicos, como parte de su programa Equipa tu Casa.

Equipa tu Casa: el complemento de Infonavit que permite reparar, remodelar y equipar tu hogar. Fuente: Shutterstock.

Qué es Equipa tu Casa y cómo funciona

Se trata de un complemento del crédito hipotecario que puede usarse para:

Mejorar.

Reparar.

Remodelar.

Adquirir e instalar equipamiento sustentable

El monto disponible va de 10,318.56 a 68,789.12 pesos y puede utilizarse para:

Reparar techos, pisos, puertas u otros elementos dañados;

Mejorar sistemas de agua, drenaje o electricidad;

Instalar lámparas, gabinetes, aire acondicionado, jardines u otros equipamientos;

Incorporar elementos que reduzcan gastos o aumenten la eficiencia energética;

Adaptar la vivienda para personas con discapacidad o movilidad limitada.

La tasa de interés es la misma que la del crédito hipotecario (3.50% a 10.45%, según ingreso) y el plazo se ajusta con el del crédito hipotecario (hasta 70 años para hombres y 75 para mujeres), integrándose el pago mensual.

Quiénes recibirán los 70,000 pesos de Infonavit

El depósito de 70,000 pesos no será para todos los afiliados, sino -como se mencionó- está destinado a quienes participen en el programa Equipa tu Casa. Este esquema prioriza a trabajadores que:

Mantengan una relación laboral formal y vigente.

Tengan saldo disponible en su Subcuenta de Vivienda.

No se encuentren en incumplimiento con créditos hipotecarios activos.

Quiénes pueden recibir el depósito de 70,000 pesos y cómo usarlo. Fuente: Shutterstock.

Cómo se realiza el trámite para obtener los 70,000 pesos

Equipa tu Casa se solicita en simultaneo con el crédito hipotecario, por lo que está directamente ligado con el trámite de compra de vivienda.

El proceso se relaciona así: primero debes precalificarte en Mi Cuenta Infonavit; luego eliges tu crédito hipotecario y completas el expediente con los documentos requeridos. Una vez obtenido, ahí mismo se pide el complemento de Equipa tu Casa.

Una vez firmadas las escrituras, Infonavit indica cómo activar y usar el monto, ya sea con tarjetas de materiales y mano de obra o mediante instrucciones para compras en comercios.

Así, el complemento queda integrado con el crédito hipotecario, compartiendo la tasa de interés, el plazo y la mensualidad, lo que simplifica pagos y administración del financiamiento.