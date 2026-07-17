Aeropuertos de Guadalajara, Cancún y Benito Juárez bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen el trámite de actualización en su pasaporte

Presentar un pasaporte vigente es uno de los requisitos básicos para ingresar a México, ya sea a través de aeropuertos de los más concurridos como lo son Guadalajara, Cancún y Benito Juárez, y todos los del país.

Un documento vencido puede impedir la admisión al territorio mexicano, ya sea al momento de abordar el vuelo o al llegar al control migratorio.

Qué revisan las aerolíneas y Migración antes de viajar

Las aerolíneas tienen la obligación de verificar la documentación de los pasajeros antes del embarque y, si detectan que el pasaporte está vencido, dañado o no cumple con las condiciones exigidas por el destino, pueden negar el acceso al avión.

Por este motivo, muchos viajeros nunca llegan a completar el trayecto: el problema se detecta directamente en el aeropuerto de origen, antes de subir al vuelo, y no ya en territorio mexicano.

Al arribar a México, es el Instituto Nacional de Migración (INM) el organismo encargado de revisar la documentación de cada viajero y sellar el pasaporte, indicando el periodo autorizado de permanencia en el país.

Si el documento presentado no reúne los requisitos de validez establecidos, la autoridad migratoria puede negar el ingreso, ya que no se estaría cumpliendo con uno de los requisitos básicos de internación.

Qué exige México

La legislación migratoria de México no establece como requisito de manera obligatoria seis meses de vigencia en el pasaporte al momento de viajar. Lo que sí exige es que el documento permanezca vigente durante toda la estancia autorizada y hasta el momento de la salida del país.

Aeropuertos de Guadalajara, Cancún y Benito Juárez bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen el trámite de actualización en su pasaporte.

Según el INM, dependiendo del caso, también puede solicitarse:

información personal y del viaje

comprobantes que justifiquen el motivo de la visita

reservación de hospedaje cuando corresponda

boleto de salida de México

comprobantes de solvencia económica si son requeridos.

Además, quienes ingresan como visitantes deben contar con la Forma Migratoria Múltiple (FMM), un documento con una vigencia máxima de 180 días naturales para una sola internación, y cubrir el Derecho de No Inmigrante (DNR) cuando corresponda según la forma de ingreso.