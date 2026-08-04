La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este martes, 4 de agosto de 2026 en México es de 12.31 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.31%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.35 pesos y un mínimo de 12.34 pesos.

El Dólar canadiense mostró una leve caída semanal (-0.95%) y una depreciación más marcada en el último año (-6.48%), indicando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente bajista, con un breve repunte a mitad de periodo y un cierre débil cercano a mínimos.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con el 6.34% de la volatilidad anual.

En los últimos cinco días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de la tendencia es 1. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Dólar canadiense ha aumentado de manera constante y sostenida. La apreciación del Dólar canadiense durante este periodo sugiere un fortalecimiento frente a otras monedas.

Este aumento en la cotización puede estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá o cambios en el mercado global que favorecen la moneda canadiense. Un análisis más profundo de las razones detrás de esta tendencia puede proporcionar información valiosa para futuros movimientos del mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".