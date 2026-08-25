Qué significa la señal de tránsito con una cruz negra sobre fondo amarillo y por qué es importante. (Representación creada con IA)

Las calles y carreteras de México utilizan señales preventivas para advertir a los conductores sobre riesgos o cambios que encontrarán más adelante. Entre ellas aparece un cartel amarillo con una cruz negra en el centro, cuyo significado puede generar dudas.

Este símbolo no representa una cruz religiosa, un hospital ni un servicio de emergencia. Es una representación gráfica de dos caminos que se cruzan y advierte sobre la proximidad de una intersección a nivel.

Qué significa la señal de tránsito con una cruz negra

La señal con una cruz negra sobre fondo amarillo indica que el conductor se aproxima a una intersección donde dos vías se cruzan al mismo nivel. El pictograma representa el camino por el que circula el vehículo y otra vía que lo atraviesa.

El Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito clasifica este cartel como una señal preventiva. Su finalidad es advertir con anticipación sobre la existencia de una intersección para que los usuarios adopten las precauciones necesarias.

La señal suele tener forma cuadrada, colocada con una diagonal en posición vertical, fondo amarillo y pictograma negro. Estas características permiten reconocerla rápidamente como una advertencia.

La cruz no es una letra ni indica por sí sola quién tiene preferencia. Tampoco ordena detenerse automáticamente. Si la intersección cuenta con un semáforo, una señal de Alto, una señal de Ceda el paso o indicaciones de un agente de tránsito, el conductor debe respetar esos controles.

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Por qué es importante reconocer esta señal amarilla

La presencia de este cartel avisa que pueden aparecer vehículos procedentes de los costados. También puede existir circulación de peatones, ciclistas o motociclistas en la vía transversal.

Al encontrarla, el conductor debe reducir la velocidad de manera prudente, observar ambos lados y prepararse para frenar si las condiciones del cruce lo requieren. La maniobra debe realizarse sin cambios bruscos y manteniendo una distancia segura respecto del vehículo que circula adelante.

La señal resulta especialmente importante en carreteras, zonas rurales o calles donde la intersección puede no ser visible con suficiente anticipación. Árboles, construcciones, curvas, vehículos estacionados o condiciones meteorológicas adversas pueden dificultar la visión del camino transversal.

Cómo actuar ante una señal de intersección a nivel

La NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 establece que las señales preventivas tienen el propósito de advertir sobre un peligro potencial y permitir que el usuario tome las medidas necesarias. Frente a la señal de la cruz negra, conviene seguir estas indicaciones:

Disminuir la velocidad antes de llegar al cruce.

Observar el tránsito que puede aproximarse por la derecha o por la izquierda.

Respetar los semáforos y las señales de Alto o Ceda el paso instaladas en la intersección.

Evitar adelantamientos y cambios repentinos de carril.

Mantener una distancia suficiente con el vehículo que circula adelante.

Prestar atención a peatones, ciclistas y motociclistas.

No asumir que la señal preventiva concede automáticamente la preferencia de paso.

No debe confundirse con el símbolo en forma de X utilizado para advertir sobre un cruce ferroviario. La cruz vertical y horizontal representa una intersección vial, mientras que las señales ferroviarias cuentan con diseños específicos para alertar sobre la proximidad de las vías del tren.