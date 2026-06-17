Las autoridades meteorológicas encendieron las alertas por el avance de un periodo de lluvias intensas. Se esperan tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento, caída de granizo y posibles inundaciones en distintos puntos del país

Las lluvias no darán tregua durante los próximos días. De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes y los avisos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), continuará un escenario de alta inestabilidad atmosférica que favorecerá precipitaciones de moderadas a intensas en buena parte del país.

En el Valle de México ya comenzaron a registrarse precipitaciones durante la tarde, especialmente hacia el sur y poniente de la Ciudad de México, con condiciones que además contribuyeron a refrescar el ambiente. Sin embargo, el potencial de lluvias se mantendrá activo durante varias horas más y se extenderá hacia el resto de la semana.

Las autoridades meteorológicas encendieron las alertas por el avance de un periodo de lluvias intensas. Se esperan tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento, caída de granizo y posibles inundaciones en distintos puntos del país

Alerta por diluvio histórico | ¿Qué zonas estarán bajo mayor riesgo por lluvias extremas?

El pronóstico del SMN prevé chubascos y lluvias fuertes en gran parte de México, con mayor intensidad en el oriente, sureste y la península de Yucatán. Entre los estados más afectados destacan Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde además podrían registrarse tormentas eléctricas, rachas intensas de viento y caída de granizo.

En el centro del país se mantiene vigilancia sobre el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato, debido al riesgo de encharcamientos, afectaciones viales e inundaciones urbanas por acumulación rápida de agua.

Para el sureste, especialmente en Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz, se esperan lluvias persistentes durante varios días, impulsadas por sistemas de baja presión e ingreso constante de humedad, lo que podría elevar el riesgo de crecida de ríos, deslaves e inundaciones.

¿Por qué seguirá lloviendo toda la semana en México?

El escenario meteorológico está asociado a la interacción de varios sistemas: circulación ciclónica en altura, canales de baja presión, ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México, además de condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecen el desarrollo constante de tormentas.

Estas condiciones aumentan la posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, rachas intensas de viento y caída de granizo, principalmente durante las tardes y noches. Además del impacto inmediato en calles y vialidades, el Servicio Meteorológico advirtió que las precipitaciones pueden elevar el nivel de ríos y arroyos, generar deslaves y provocar encharcamientos severos o inundaciones en zonas bajas.

La evolución de estos sistemas mantiene bajo monitoreo permanente a distintas regiones del país, por lo que el pronóstico podría actualizarse conforme avancen las próximas horas.

Lluvias, tormentas y posibles inundaciones: recomendaciones para esta semana

Ante el pronóstico de lluvias persistentes, especialistas sugieren evitar cruzar corrientes de agua, reducir traslados durante tormentas intensas y mantenerse atentos a reportes de Protección Civil y autoridades locales.

También se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y considerar tiempos extra de traslado ante posibles afectaciones en vialidades urbanas. En zonas donde históricamente se presentan inundaciones o escurrimientos, la recomendación principal es identificar rutas seguras y mantenerse informado mediante canales oficiales para evitar exposición innecesaria durante los episodios de lluvia intensa.

Aunque el temporal ayudará a disminuir temporalmente las altas temperaturas en algunas regiones, el principal llamado de las autoridades es no subestimar la intensidad de las precipitaciones previstas para los próximos días.