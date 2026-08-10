Sin gasolina, ni Diesel ni recargas eléctricas | México logró inventar el primer coche que funciona a pila y puede circular por esta cantidad de horas

México continúa avanzando en el desarrollo de movilidad amigable con el medio ambiente, tanto desde el sector público como el privado.

A los proyectos ya conocidos como el TT01, un vehículo eléctrico pensado para movilidad de barrio, o el prototipo Olinia, ya presentado por el Gobierno, se suma ahora una nueva propuesta desarrollada por instituciones académicas mexicanas.

Un vehículo que funciona con pila de hidrógeno

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) dio a conocer el Hidrobinisa, un pequeño vehículo 100% eléctrico que funciona con pila de combustible de hidrógeno.

Esto significa que el coche se mueve gracias a la electricidad almacenada en sus baterías de iones de litio, que proviene de la reacción del hidrógeno con otros elementos químicos. Con esta tecnología, el vehículo puede alcanzar una velocidad máxima de 33 km/h durante 90 a 100 minutos.

Según se plantea, estas prestaciones podrían aprovecharse para trasladar personas en hoteles, recorridos turísticos, campos de estudio o granjas.

El primer vehículo mexicano a hidrógeno, que usa hidrógeno, energía solar y electricidad, emitiendo solo vapor de agua. Marcelo Ebrard

No es la primera vez que se usa esta tecnología

Aunque se trata de un proyecto interesante que puso a trabajar a científicos mexicanos, esta tecnología no es nueva a nivel mundial. Toyota ya la había incorporado en un vehículo de producción en serie, el Mirai, aunque el modelo estuvo adelantado a su época, ya que las estaciones para reabastecer hidrógeno no son tan comunes como las de combustible fósil.

A esto se suman otros dos desafíos importantes: la propia producción de hidrógeno, que continúa siendo un proceso complejo, y el espacio que requiere su almacenamiento dentro de un vehículo.