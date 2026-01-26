Si bien México va a la zaga de gigantes consumidores de habanos como China, España, Suiza, Alemania o el Reino Unido, el tamaño del mercado de puros cubanos en el país no es despreciable.

Eso por los datos que desvela la Importadora y Exportadora de Puros y Tabacos, una empresa que distribuye el aromático producto de tabaco a nivel global.

IEPT

De acuerdo con la IETP, en 2025 en México se rebasó el millón de unidades de habanos vendidos. El origen cubano, prosigue la organización, es el preferido de los consumidores de puros importados: 9 de cada 10 eligen habanos y 2 de cada 3 piezas premium corresponden a habanos.

En este sentido, dominan marcas como Cohiba y Trinidad. A pesar de los ajustes en costos que se han visto en años recientes (y los impuestos e inflación asociados), dice IEPT, los mexicanos aficionados al puro aceptaron los nuevos precios de los puros.

Así, cada unidad en promedio se compercializó en México en 34 dólares, o 740 pesos. Con ello, el mercado mexicano alcanzó niveles de MXN $740 millones… nada despreciable para el mayor producto de exportación de Cuba.

Arizona quiere un mejor T-MEC (y conviene escuchar)

Si bien México es el principal socio comercial de EEUU en general (y el mayor a nivel particular de la mayoría de sus estados), conviene escuchar lo que dicen empresarios y gobierno de Arizona, uno de nuestros vecinos en la frontera.

Y es que empresarios y autoridades de Arizona se han alineado en un mensaje claro rumbo a la revisión del T‑MEC en 2026: “afinar, no renegociar”. Un estudio encargado por la gobernadora Katie Hobbs destaca que el acuerdo ha impulsado exportaciones, empleo y atracción de inversiones en sectores como manufactura avanzada, agroindustria, aeroespacial y semiconductores, estrechamente vinculados con México.

Asael Peña/Unsplash

Cámaras de comercio y líderes empresariales advierten que una reapertura profunda, o cambios severos, del tratado elevaría la incertidumbre y pondría en riesgo decisiones de nearshoring y proyectos transfronterizos en la región Arizona–Sonora. En cambio, proponen una revisión técnica que fortalezca cadenas de suministro, mejore la solución de controversias y actualice reglas en temas como energía, minerales críticos y economía digital, preservando el acceso libre de aranceles en Norteamérica. Para México, el mensaje desde Arizona refuerza la presión empresarial por estabilidad regulatoria en el T‑MEC antes de 2026.

México es, con amplio margen, el principal socio comercial de Arizona. En 2024, el comercio bilateral ascendió a unos u$s 20.5 mil millones, con alrededor de 8.9 mil millones en exportaciones de Arizona hacia México y 11.6 mil millones en importaciones desde México.

Vale la pena mencionar que, de acuerdo con la Autoridad Comercial de Arizona, más de u$s 3,000 millones de las exportaciones de México al estado corresponden a “Vegetales y melones”, así como “Setas, viveros y productos relacionados”. Esto es, más de 26.5% de todas las importaciones desde México de Arizona.

En otro rubro entran las ventas que desde acá se hacen de “Frutos y nueces” (u$s 487 millones) y “Ganado” (u$s 397 millones). Así que las exportaciones agroindustriales son fundamentales para México.

ITM Group se une a la reconquista de España

El desarrollador de proyectos de infraestructura e inmobiliarios turísticos ITM Group, se perfila como el constructor de una terminal de cruceros en Melilla, uno de los destinos más relevantes de España que, a pesar de ello, carecen de infraestructura de cruceros. Se trata de un proyecto en el puerto de Castellón, en la provincia de Valencia.

ITM Group es una empresa mexicana privada con sede en Cancún, especializada en desarrollos inmobiliarios, hospitalidad y puertos de cruceros, con más de 30 años de experiencia en infraestructura turística en México y el Caribe.

Empresa

La empresa, dirigida por Mauricio Hamui, ha transitado de ser un negocio meramente familiar a una multinacional mexicana con fuerte presencia en el Caribe y otros destinos turísticos relevantes.

Según medios locales (Melilla Hoy y otros), ITM Group desarrollará un proyecto consistente en una terminal de cruceros y la empresa también quiere hacer negocio en Granada y construir otra terminal para atraer más de 20,000 turistas por día a esta ciudad andaluza.

Más recientemente, la empresa presentó su proyecto en Puerto Samana, uno de los puntos más atractivos en República Dominicana.