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El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este lunes, 17 de agosto de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 10.30 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 160 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.072° y una longitud de -93.496°.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.
Recomendaciones para la población mexicana
Protección Civil informó que, ante un sismo, se debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse y alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
Tras el movimiento, autoridades recomiendan no usar elevadores, evacuar por rutas señaladas hacia puntos seguros, revisar posibles fugas de gas y seguir información de canales oficiales.