En el transcurso de este lunes, 17 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 11.13 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 131 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 13.853° y una longitud de -93.02°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de protección civil informaron hoy que, ante sismos, se debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, evacuar por rutas señalizadas cuando cese el movimiento, alejarse de vidrios, cortar gas y electricidad si es seguro, portar una mochila de emergencia y seguir solo canales oficiales.