Adiós Ley de Alquileres: llega una novedosa “Ley Renta Segura” que reformará todas las normas para inquilinos y propietarios.

El panorama del alquiler de viviendas se encuentra en la antesala de una transformación notable.

Una nueva propuesta legislativa busca reconfigurar la relación entre arrendadores e inquilinos, priorizando la mediación en detrimento de los tribunales, además de impulsar la formalización en lugar de la informalidad.

La iniciativa se presenta como una respuesta a una realidad preocupante: más de la mitad de quienes rentan lo hacen sin ningún tipo de contrato, lo que expone a dichas personas a abusos y conflictos que pueden culminar en costosos litigios.

Adiós Ley de Alquileres: habrá una nueva “Ley Renta Segura” que cambiará todas las reglas para inquilinos y propietarios (foto: archivo).

Crisis del alquiler: más de la mitad alquila sin contrato

La crisis en el sistema de arrendamiento habitacional es evidente en la actualidad. Aproximadamente el 30% de las familias accede a una vivienda a través del alquiler; sin embargo, más del 50% de estos contratos son informales o carecen de existencia juridica.

Sin un marco legal sólido, se perpetúa un círculo vicioso: inquilinos expuestos a desalojos arbitrarios, propietarios sin garantías ante incumplimientos y precios al alza por la desconfianza mutua.

Las disputas legales en materia de arrendamiento han causado un impacto considerable en la sociedad, repercutiendo en inquilinos y propietarios por igual.

La prolongación de estos conflictos no solo eleva los costos, sino que también influye en la estabilidad emocional de todos los implicados.

De hecho, los conflictos por arrendamiento saturaron los tribunales durante años, representando hasta el 40% de los casos civiles en ciertos momentos.

Las disputas se extienden durante meses o incluso años, con gastos que ascienden a 28,000 pesos por juicio, una suma inalcanzable para numerosas familias de clase media y trabajadora.

Mientras tanto, algunos propietarios optan por mantener sus inmuebles desocupados antes que afrontar la posibilidad de un conflicto judicial interminable.

Mediación obligatoria y contratos modelo: cambios clave para inquilinos y propietarios

La iniciativa de la “Ley Renta Segura” plantea mecanismos que podrían alterar de manera significativa el contexto presente.

Su modificación principal introduce cláusulas de mediación y conciliación obligatorias en todos los contratos de arrendamiento, imponiendo la obligación a las partes de buscar soluciones dialogadas antes de recurrir a instancias judiciales.

Adicionalmente, se establecerá un Contrato Modelo de Arrendamiento Habitacional validado oficialmente, cuyo diseño busca proteger los derechos de ambas partes de manera justa.

Este documento estandarizado eliminará las cláusulas abusivas que con frecuencia afectan a muchos acuerdos informales y definirá claramente las obligaciones y derechos de cada parte.

Otro aspecto innovador de la propuesta es la creación de un registro estatal de contratos formalizados, que estará conectado con el Registro de Vivienda.

Este sistema facilitará el monitoreo del mercado de alquileres, identificar prácticas abusivas y generar estadísticas fidedignas sobre un sector que actualmente opera en gran medida en la informalidad.

Para los inquilinos, esto significará una mayor protección y acceso a información sobre sus derechos; para los propietarios, ofrecerá la oportunidad de verificar antecedentes y mitigar riesgos.

La diferencia en costos es relevante: solucionar un conflicto mediante mediación cuesta solo 2,600 pesos, casi 11 veces menos que un juicio convencional.

Esta estrategia preventiva ya evidenció su eficacia: los casos de arrendamiento en disputa judicial se redujeron del 40% al 20% con la implementación de convenios preventivos.