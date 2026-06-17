La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un recordatorio para restaurantes, bares y cafeterías: incluir la propina de forma automática en la cuenta constituye una práctica abusiva. La entidad aclara que esta prestación representa una gratificación voluntaria que el cliente otorga como reconocimiento por un servicio excepcional.

Por lo tanto, ningún establecimiento puede condicionar la atención al pago de propina ni agregarla directamente al ticket sin autorización expresa del consumidor. La decisión de dar pago extra -y el monto— corresponde exclusivamente a quien recibe el servicio, sin que exista obligación legal alguna.

Las propinas, también en debate con el nuevo proyecto

Iván Escalante, titular de la Profeco, subrayó que cuando el pago se vuelve obligatorio pierde su esencia y su valor como retroalimentación del servicio. El funcionario instó a los consumidores a revisar cuidadosamente sus cuentas y reportar cualquier irregularidad. El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe expresamente los métodos comerciales coercitivos y las condiciones abusivas en la prestación de servicios.

Cómo denunciar el cobro obligatorio de propinas

La procuraduría ha intensificado su vigilancia durante esta época de elevado consumo, cuando bares y restaurantes experimentan una notable afluencia. Este llamado busca prevenir que los establecimientos se aprovechen de las festividades para implementar prácticas abusivas que atenten contra los derechos de los consumidores.

Se recomienda verificar cada concepto en la cuenta antes de proceder con el pago y exigir explicaciones claras sobre cualquier cargo adicional.

Ante la identificación de estas prácticas, es crucial levantar una denuncia llamando al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 o al 800 468 8722, o a través del correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

¿Cuál es el monto sugerido para la propina?

Por lo general, la práctica de dejar una propina generalmente oscila entre el 10% y el 15% del total consumido. No obstante, ciertos comensales eligen porcentajes más elevados —20% o 30%— cuando consideran que la atención ha sido excepcional. Es importante señalar que existe la opción de no dejar propina , sin que ello conlleve a un trato desfavorable o a la negativa de prestar el servicio.

La libertad de decidir sobre la propina permite a los clientes manifestar su satisfacción o descontento respecto al servicio recibido.

Sheinbaum ordena investigar cargos adicionales en Uber, Didi y Rappi

La reforma laboral establece con claridad que las plataformas digitales son responsables de aportar a la seguridad social, como sucede en otros sectores formales. Las autoridades se encargarán de verificar que las empresas cumplan con la ley sin trasladar costos indebidos a consumidores o trabajadores.

En consonancia con la protección al consumidor, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la Profeco y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) investigar los cargos extra que plataformas como Uber, Didi y Rappi están aplicando bajo el concepto “ajuste por la nueva ley laboral”. La mandataria afirmó que ninguno de estos cobros está autorizado y que ni el usuario ni el trabajador deben asumir el costo del esquema de seguridad social.

No obstante, Sheinbaum desestimó la justificación ofrecida, indicando: “Uber tiene ganancias impresionantes, no tiene por qué pasarle al consumidor final esto. Con un pequeño aporte que le den al trabajador realmente no es cierto que lo deban trasladar”, recordó la presidenta.

Las plataformas digitales comenzaron a implementar estos cargos tras la entrada en vigor de la reforma que otorgó seguridad social a repartidores y conductores. Empresas como Uber y Rappi justificaron los aumentos alegando que cubrirían las aportaciones de sus colaboradores.