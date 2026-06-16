Miles de mexicanos que regresan desde Estados Unidos ahora cuentan con un respaldo médico inmediato y completamente gratuito.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas definitivas de operación para incorporar de manera temporal a todos los connacionales repatriados al sistema de salud, sin importar si cuentan con empleo o no al momento de su llegada.

El programa estará vigente desde el 29 de abril hasta el 31 de diciembre de 2026 y elimina de golpe las trabas burocráticas y económicas que antes impedían a los retornados acceder a atención médica de forma inmediata.

¿Qué cubre el seguro del IMSS y cuánto tiempo dura? Todo lo que debes saber antes de afiliarte

La cobertura médica es completa y no tiene letra chica: el beneficio dura hasta 90 días a partir del día en que el repatriado formaliza su registro, y aplica tanto para el titular como para sus dependientes económicos directos, es decir, cónyuge, hijos y padres.

Durante ese periodo, el afiliado tiene derecho a consultas de medicina general y especialidades, cirugías, hospitalización de urgencia, medicamentos del cuadro nacional, tratamientos prolongados para enfermedades crónicas y atención obstétrica completa para madres y recién nacidos .

El seguro médico puede terminar antes de los tres meses únicamente si el titular consigue un empleo formal que lo registre en el régimen obligatorio o si decide pagar voluntariamente su cuota.

IMSS ofrece seguro médico gratuito a mexicanos repatriados desde Estados Unidos hasta 2026. Fuente: Shutterstock

¿Cómo registrarse? El trámite es digital y solo necesitas tres datos

El proceso fue diseñado para ser lo más sencillo posible. El Instituto Nacional de Migración (INM) transmite automáticamente la CURP de los repatriados al IMSS, que a su vez genera el Número de Seguridad Social (NSS) de cada persona.

Con ese número en mano, el ciudadano puede darse de alta en la Unidad de Medicina Familiar que le corresponde por zona desde su celular o computadora, ingresando únicamente su CURP, código postal y un correo electrónico activo.

También es posible hacer el trámite de forma presencial en la subdelegación más cercana. Para inscribir a los familiares, basta con hacerlo desde la misma plataforma o en ventanilla, presentando los documentos de identidad de cada dependiente.

¿Quién puede acceder y qué debes hacer si acabas de llegar?

El programa está dirigido a todos los mexicanos que hayan sido repatriados desde Estados Unidos dentro del periodo de vigencia del decreto presidencial. Hasta el momento, las autoridades no informaron que exista un límite en el número total de personas que pueden afiliarse. Sin embargo, el requisito indispensable es registrarse ante el INM a la llegada al país, ya que es esa institución pública la que transfiere los datos al IMSS para activar el beneficio.