En un contexto donde encontrar vivienda accesible se convirtió en una odisea para miles de jóvenes, el gobierno de la Ciudad de México prepara la entrega de los primeros proyectos de Vivienda Social en Renta para Jóvenes.

Esta iniciativa busca romper con las barreras económicas que dificultan la independencia de quienes inician su vida laboral o académica, ofreciendo contratos de hasta cinco años en colonias estratégicas.

Rentas accesibles en el corazón de CDMX: las colonias donde podrás vivir

El programa piloto incluirá viviendas en zonas que históricamente fueron inaccesibles para jóvenes con ingresos limitados. Colonias como Doctores, 20 de Noviembre, Buenos Aires, El Rosario y Tacuba serán las primeras en albergar estos desarrollos habitacionales. Estas ubicaciones no fueron elegidas al azar: todas cuentan con excelente conectividad de transporte público, cercanía a centros laborales y educativos, y una amplia oferta de servicios.

Los departamentos tendrán entre 45 y 60 metros cuadrados y estarán equipados con la infraestructura necesaria para garantizar una vida independiente digna. Aunque las autoridades no revelaron los montos exactos de las rentas, el objetivo es que sean significativamente más bajas que las del mercado privado, adaptándose a las posibilidades económicas de quienes ganan entre uno y tres salarios mínimos.

La estrategia incluye dos vertientes complementarias: por un lado, la rehabilitación de edificios existentes que permanecieron desocupados o en desuso; por otro, la redensificación urbana que aprovecha terrenos urbanizados —algunos que funcionaban como estacionamientos— para crear nuevos espacios habitables. En varios predios ya se concluyeron las demoliciones necesarias, dando paso a la fase de construcción que promete entregar viviendas modernas y funcionales.

Contratos de cinco años sin opción de compra: cómo funcionará el nuevo modelo

A diferencia de los esquemas tradicionales de vivienda, este programa operará exclusivamente bajo el modelo de renta con contratos de hasta cinco años, sin posibilidad inmediata de compra . Esta decisión responde a la intención de mantener un stock permanente de vivienda social accesible que beneficie a múltiples generaciones de jóvenes, en lugar de convertirse en patrimonio individual.

Según el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, los proyectos están divididos en dos bloques temporales: los desarrollos de rehabilitación estarán listos durante el segundo trimestre de 2026, mientras que los proyectos de redensificación urbana se entregarán en el cuarto trimestre del mismo año. Esto significa que los primeros jóvenes podrían estar mudándose a sus nuevos departamentos entre abril y junio de este año.

El modelo de renta a cinco años ofrece estabilidad a los inquilinos, protegiéndolos de aumentos abusivos o desalojos arbitrarios que caracterizan el mercado privado. Durante este periodo, los jóvenes podrán planear su desarrollo profesional y personal con la certeza de contar con un hogar estable. Aunque inicialmente no existe opción de compra, las autoridades capitalinas no descartan ampliar las modalidades del programa en el futuro, dependiendo de los resultados del proyecto piloto y las necesidades que se detecten.

¿Cumples los requisitos? Esto necesitas para acceder a tu departamento

Para postularse a estas viviendas, los jóvenes deberán cumplir con tres requisitos fundamentales establecidos por la Secretaría de Vivienda.

Primero, deberán acreditar residencia en la Ciudad de México, garantizando que el programa beneficie efectivamente a quienes viven y trabajan en la capital. Segundo, sus ingresos deben ubicarse entre uno y tres salarios mínimos mensuales, lo que en 2026 representa aproximadamente entre 7,500 y 22,500 pesos al mes. Tercero, no deben poseer otra propiedad, asegurando que el programa llegue a quienes realmente necesitan una solución habitacional.

La convocatoria oficial se espera durante el primer bimestre de 2026, lo que significa que en las próximas semanas se publicarán los detalles específicos sobre el proceso de registro , la documentación requerida y los criterios de selección. Las autoridades adelantaron que el proceso será transparente y basado en criterios objetivos para evitar favoritismos o corrupción.

Es importante que los interesados comiencen a reunir la documentación que probablemente se solicitará: comprobantes de ingresos recientes, identificación oficial, comprobante de domicilio en la CDMX, y posiblemente cartas de no propiedad o declaraciones patrimoniales. Estar preparados permitirá agilizar el proceso una vez que se abra la convocatoria.