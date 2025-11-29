Excelentes noticias para las compras de diciembre. Los usuarios de Walmart ahora podrán comprar en línea y pagar después sin usar tarjeta de crédito, gracias a la integración de APLAZO dentro de Cashi, la aplicación de pagos digitales de la compañía.

La alianza de Walmart y APLAZO busca atender a millones de mexicanos sin acceso a crédito, ofreciendo aprobaciones rápidas, pagos quincenales claros y procesos totalmente digitales que fortalecen la inclusión financiera en el país.

APLAZO destacó que “ el 70% de sus usuarios no cuenta con otro producto financiero ”, reforzando la relevancia de un modelo que permite acceder a compras esenciales sin descapitalizarse en temporadas de mayor consumo.

Una alianza que impulsa la inclusión financiera

Walmart y APLAZO anunciaron la incorporación del método BNPL dentro de Cashi, permitiendo a los clientes obtener crédito en menos de cinco minutos y conocer de inmediato sus pagos quincenales sin cargos ocultos.

Desde el inicio del despliegue, APLAZO preaprobó 1.5 millones de líneas de crédito, un movimiento que, según su CEO Ángel Peña, “refuerza nuestro compromiso de hacer el crédito accesible, transparente y responsable para millones de personas”.

Cómo funcionará APLAZO dentro de Cashi

Los clientes comenzarán a acceder al crédito gradualmente desde la app. El sistema mostrará pagos quincenales y total de compra, manteniendo un proceso completamente digital.

Aprobación en menos de cinco minutos

Pagos quincenales sin tarjeta de crédito

Transparencia sin intereses ocultos

Disponibilidad en walmart.com.mx, bodegaaurrera.com.mx y sams.com.mx

Walmart sorprendió a sus clientes con BNPL en México

Según Research and Markets, el sector BNPL mexicano crecerá 40% anual hasta 2032, alcanzando más de 18.5 mil millones de dólares, lo que refuerza el potencial de esta integración entre Walmart y APLAZO dentro del ecosistema financiero digital nacional.