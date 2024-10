Irán atacó con un centenar de misiles a Israel

Financial Times

Irán atacó este martes a Israel con el lanzamiento de misiles balísticos que activaron las sirenas de alarma antiaérea de Tel Aviv y alrededores.

"Hace poco tiempo, se han lanzado misiles desde Irán hacia el Estado de Israel. Se les pide que permanezcan alerta y sigan con precisión las instrucciones del Comando del Frente Interior", afirmó el ejército en un comunicado, sin dar más detalles sobre las áreas afectadas.



Algunos informes de los medios de comunicación en Israel sugirieron que en el ataque se lanzaron más de 500 misiles.

Reportes locales hablaron también del impacto de cohetes en la región de Sharon. Aún no se registraron heridos, aunque se ordenó a todos los israelíes que se refugien.

En Jerusalén, además del sonido de las alarmas, pudieron verse también misiles interceptados en el cielo y el ruido que hacían al estallar.



Más temprano, un alto funcionario del gobierno estadounidense alertó sobre un inminente ataque con misiles balísticos contra Israel.

"Tenemos indicaciones de que Irán está preparando un lanzamiento inminente de misiles balísticos contra Israel", afirmó la fuente a la agencia de noticias EFE.

"Estados Unidos está apoyando activamente las preparaciones de defensa para defender a Israel contra este ataque", indicó.



Tras las advertencias desde Washington y de los informes de su propio servicio secreto, la cúpula militar israelí se reunió en carácter de urgente.



Del encuentro participaron el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, el jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, y otros altos oficiales a fin de evaluar la situación ante la amenaza que finalmente se concretó.

Minutos pasadas las 20 horas (14 de Argentina), Halevi confirmó que el ataque había finalizado e indicó que ya se podía abandonar los refugios.

"Durante la defensa realizamos bastantes intercepciones. Hay algunos impactos en el centro y zonas del sur del país. Todavía estamos realizando una evaluación [del ataque], pero no tenemos conocimiento de víctimas" , añadió en declaraciones levantadas por el medio local The Times of Israel.



Se trata del primer ataque de Irán contra Israel desde abril, cuando envió más de 200 drones y misiles contra territorio israelí, la mayoría interceptados fuera de sus fronteras con la ayuda de Estados Unidos, Francia y Jordania, entre otros aliados.

"Nos hemos enfrentado a este tipo de amenaza antes y lo haremos ahora también", continuó Hagari, que instó a los israelíes a actuar "responsablemente como lo han hecho durante toda la guerra" y recordó que los sistemas de defensa aérea están preparados.

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió en un mensaje a los ciudadanos que obedezcan "estrictamente" las directrices de seguridad impuestas también en el centro del país -limitando las congregaciones en el exterior a un máximo de 30 personas-, ya que hacerlo, dijo, "salva vidas".