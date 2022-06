Renuncia del papa Francisco: crecen los rumores por sus problemas de salud

Desde que hace un mes el papa Francisco se traslada en silla de ruedas , los rumores sobre su renuncia fueron en aumento y el dato que ahora precipitó la versión fue el anuncio de que no participará el domingo próximo en la fiesta del Corpus Christi, encabezando la liturgia.



QUÉ SE SABE HASTA AHORA

Jorge Bergoglio está usando la silla de ruedas por los problemas de movilidad que sufre en una rodilla, los que también lo obligaron a postergar la gira africana que iba a realizar del 2 al 7 de julio , con escalas en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur.



CÓMO LO DETERMINA LA GONALGIA

"Debido a las limitaciones impuestas al Papa por gonalgia (dolor de rodilla) y a las necesidades litúrgicas específicas de la celebración, la Santa Misa y la Procesión con la Bendición Eucarística no se celebrarán en la fiesta del Corpus Christi ", explicó el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni.



Ayer, después de rezar la oración del Ángelus, el Santo Padre se dirigió al pueblo y a las autoridades de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur, para expresar su pesar y pedir disculpas por haber postergado su Viaje Apostólico a estos países.

El papa Francisco meses atrás, cuando no precisaba silla de ruedas - BLOOMBERG

"Queridos hermanos, con gran pesar, debido a problemas con mi pierna, he tenido que posponer mi visita a sus países, prevista para los primeros días de julio. Realmente siento un gran pesar por haber tenido que posponer este viaje , que tanto deseaba. Les pido disculpas por esto. Recemos juntos para que, con la ayuda de Dios y los cuidados médicos, pueda estar entre ustedes lo antes posible . ¡Tengamos esperanza!", instó el Papa.

PERO NO CANCELÓ TODO

En todo caso, a sus 85 años el Papa no canceló su agenda ordinaria en el Vaticano, que incluye visitas de jefes de Estado o de Gobierno , así como representantes de organismos internacionales o grupos de fieles.

Las especulaciones en torno a su dimisión también circularon cuando tuvo que someterse a la operación de colon en julio pasado , y se ven impulsadas por sus actuales problemas de movilidad.

POR QUÉ ES CLAVE QUE VISITE LA TUMBA DE CELESTINO V

Pero también por el hecho de que el 28 de agosto viaje a la ciudad de L'Aquila, en el centro de Italia, donde visitará la tumba de Celestino V, un Papa que pasó a la historia por renunciar al Pontificado a fines del siglo XIII.



Sin embargo, algunas autoridades salieron a refutar los rumores como "infundados". Por ejemplo, el sacerdote argentino Guillermo Marcó, quien fue su portavoz cuando era cardenal de Buenos Aires y que suele visitarlo con frecuencia en el Vaticano, y que le aseguró a Infobae que las versiones de renuncia que están circulando son infundadas.