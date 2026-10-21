Crearán un nuevo museo dedicado a Los Beatles con vista panorámica de Liverpool: cómo será el lugar, qué experiencias tendrán los fanáticos y cuándo se estrenará

Los fanáticos de Los Beatles recibieron una gran noticia este martes 20 de octubre cuando el alcalde de la ciudad de Liverpool, Inglaterra, anunció la construcción de un nuevo museo para homenajear a la banda más influyente de la historia.

El espacio, impulsado por Apple Corps, estará ubicado en el antiguo mercado de St. Johns, en el centro, y cuadruplicará el espacio del actual museo The Beatles Story, situado en los muelles de Albert Dock.

Según la agencia EFE, Paul McCartney y Ringo Starr, los dos miembros supervivientes del cuarteto formado en la ciudad en 1960, dieron su respaldo al proyecto.

Cómo será el nuevo museo dedicado a Los Beatles con vista panorámica de Liverpool

El actual alcalde de la ciudad de Liverpool, Inglaterra, Steve Rotheram, compartió la noticia que sorprendió a millones de fanáticos en todo el mundo a través de su cuenta de X.

“¡Una nueva experiencia única de los Beatles llega a Liverpool! La atracción dará vida a la historia de los Fab Four”, introdujo.

Crearán un nuevo museo dedicado a Los Beatles con vista panorámica de Liverpool: cómo será el lugar, qué experiencias tendrán los fanáticos y cuándo se estrenará

En este sentido, señaló que el museo contará con las siguientes experiencias para sus fanáticos:

Tecnología inmersiva.

Productos originales.

Espacios temáticos.

En este marco, el alcalde explicó que “los visitantes viajarán por el mundo que creó a The Beatles, desde el Liverpool de posguerra, pasando por sus años en Hamburgo, la explosión de la Beatlemanía y las alturas de la fama internacional”. Entre ellos, habrá espacios dedicados a lugares emblemáticos como, por ejemplo, The Cavern, Abbey Road, Shea Stadium y Savile Row.

Vista panorámica 360 grados de Liverpool

Lo más impactante de este comunicado fue que habrá una experiencia Yellow Submarine, en la que los fans tendrán una vista panorámica de 360 grados de Liverpool con vista a los lugares más famosos de la ciudad.

🎵 IN THE TOWN WHERE I WAS BORN 🎵



A new one-of-a-kind Beatles experience is coming to Liverpool!



The Beatles story will relocate from its current home on the Royal Albert Dock to St Johns Market in 2028.



The attraction will bring the Fab Four’s story to life with immersive… pic.twitter.com/yyFNUdyrIN — Steve Rotheram, Mayor of the Liverpool City Region (@LCRMayor) October 20, 2026

En conclusión, los fanáticos de la mítica banda inglesa contarán con un espacio nuevo para disfrutar de la beatlemanía con una novedosa vista panorámica de la ciudad que los vio nacer.