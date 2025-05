Crisis en la Corona británica: el oscuro apodo que el rey Carlos III le puso a Meghan Markle

Desde que Meghan Markle ingresó en la familia real británica al casarse con el príncipe Harry, su figura estuvo rodeada de polémicas, opiniones divididas y, sobre todo, apodos que reflejan la percepción pública sobre su carácter.

Sin embargo, lejos de los sobrenombres despectivos como "Me-Gain", "Duquesa Exigente" o "MeMeMeghan", el rey Carlos III habría elegido una forma muy particular -y sorprendentemente elogiosa- para referirse a su nuera.

El significado detrás de "Tungsten": el apodo que Carlos III le dio a Meghan

Según reveló la periodista especializada en realeza Katie Nicholl en su libro The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, el monarca británico apodó a Meghan "Tungsten" (tungsteno).

Este metal, conocido por ser uno de los más duros y resistentes del mundo, simboliza para Carlos la fortaleza emocional y mental de la duquesa de Sussex.

De acuerdo con Nicholl, Carlos valora la resiliencia de Meghan y la considera una mujer "refinada, apasionada y divertida", atributos que lo llevaron a bautizarla con ese nombre.

Para el rey, la exactriz posee una dureza y determinación comparables a las suyas, lo que habría fortalecido cierta admiración por ella, al menos antes del alejamiento oficial de la pareja de sus deberes reales en 2020.

De la realeza al streaming: la nueva vida de Meghan

Pese a la distancia con la monarquía, Meghan mantuvo su presencia mediática. En su más reciente proyecto, lanzó en Netflix el reality show Con amor, Meghan (With Love, Meghan), una serie de ocho episodios que combina aspectos de su vida cotidiana con consejos de cocina y jardinería.

El contenido marca un nuevo capítulo en su carrera profesional, apostando por la autenticidad y la conexión directa con el público.

La periodista Kinsey Schofield señaló que el rey Carlos "anhela que Harry y Meghan encuentren su propósito y éxito profesional", una postura compartida por la presentadora Helena Chard, quien afirmó que el deseo del monarca es que los duques de Sussex sean "autosuficientes y financieramente independientes".

Un vínculo tenso, pero con respeto mutuo

Aunque la relación entre el rey Carlos III y la pareja fue tensa desde su renuncia a la vida institucional de la realeza, el apodo "Tungsten" sugiere una valoración más compleja por parte del monarca hacia Meghan.

A diferencia de las críticas públicas que ella recibió, este gesto indicaría que, al menos en lo personal, el rey reconoce la entereza de la duquesa.

En definitiva, el sobrenombre revela una faceta poco conocida del vínculo entre Meghan y su suegro, al tiempo que consolida su imagen como una mujer fuerte, decidida y resiliente, incluso dentro del desafiante entorno de la realeza británica.