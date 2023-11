Alto al fuego y liberación de rehenes: el acuerdo que pone freno al conflicto entre Israel y Hamas

La guerra en Medio Oriente, entre Israel y Hamas, podría presentar un alto al fuego si se aprueba un acuerdo entre ambas partes para garantizar la liberación de rehenes en Gaza a cambio de una tregua de cuatro a cinco días en un principio.

Este martes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió que se acepte un acuerdo para la liberación de rehenes y detener el conflicto, que lleva más de un mes activo, por unos días.

Durante el encuentro, el primer ministro israelí agradeció por la intervención del presidente estadounidense Joe Biden. Según Netanyahu, el demócrata había ayudado a mejorar el acuerdo para que incluyera más rehenes a cambio de menos concesiones.



Tras la operación terrestre de Israel en Gaza, así pelea Hamás

Israel amplía su ofensiva terrestre contra Hamas en Gaza y escala la tensión

Mientras que, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, indicó que estaban a punto de "alcanzar" un acuerdo para una tregua en la guerra contra Israel, lo que llevaría a una liberación de rehenes que se encuentran cautivos en los túneles del grupo terrorista. "Estamos cerca de alcanzar un acuerdo sobre una tregua", declaró Ismail Haniyeh, en un mensaje de Telegram.

Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, dijo que la propuesta sobre un acuerdo de liberación de rehenes fue entregada a Israel en las primeras horas del martes. "El Estado de Qatar está esperando el resultado de la votación del gobierno israelí sobre la propuesta", dijo.

De la negociación participaron funcionarios de Qatar, Estados Unidos, Israel y Hamas, y concluyeron que un acuerdo era inminente.

¿Cuántos rehenes serán liberados?

Tras las discusiones sobre el acuerdo, se estima que incluiría 50 rehenes tomados de Israel, en su mayoría mujeres y niños, a cambio de 150 prisioneros palestinos y una pausa en los combates de cuatro o cinco días.

El diario Haaretz publicó que en el acuerdo figuran 30 menores, 8 madres y otras 12 mujeres. La dinámica de los liberados se daría en varias fases, una decena cada día de tregua pactado.

"El primer objetivo es eliminar a Hamas; no nos detendremos hasta lograrlo. El segundo objetivo es la devolución de los rehenes. No creo que sea necesario insistir en ello, ni siquiera ahora, pero espero que pronto haya buenas noticias. El tercer objetivo es garantizar que lo ocurrido en Gaza no se repita", remarcó Netanyahu.



Hamas tiene más de 200 rehenes, tomados en Israel el 7 de octubre. A su vez, los bombardeos israelíes han arrasado franjas de Gaza gobernada por Hamas, han matado a 13.300 civiles en el pequeño enclave densamente poblado y han dejado a alrededor de dos tercios de sus 2,3 millones de habitantes sin hogar, según autoridades en Gaza.



Sin embargo, mientras las negociaciones parecían acercarse a un acuerdo, los combates sobre el terreno se recrudecieron e Israel dijo que sus fuerzas habían rodeado el campo de refugiados de Jabaliya, uno de los principales focos urbanos y bastión de los milicianos de Hamás. Según la agencia de noticias palestina, 33 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque aéreo israelí frente parte de Jabaliya, una congestionada extensión urbana de la ciudad de Gaza donde Hamás ha estado luchando frente el avance de las fuerzas blindadas israelíes, según Reuters.