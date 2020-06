Un pueblo italiano, libre de coronavirus, vende casas a un euro: cómo acceder y cuál es la letra chica

La pandemia global de coronovirus COVID-19 puso en jaque a la economía de buena parte del mundo a raíz de la imposibilidad de las personas a concurrir a sus respectivos puestos de trabajo por las medidas de aislamiento social dispuestas para prevenir el contagio virus. No obstante, aparecieron algunas ciudades y lugares que a partir de su escaso nivel de población no sufrieron la embestida de la pandemia.

En ese contexto, la localidad de Cinquefrondi, en Italia, no sufrió aún un solo caso de coronavirus en estos seis meses.

Y la noticia, le vino como anillo al dedo para sus funcionarios, que pretenden repoblar el lugar, mediante la denominada “Operación Belleza”.

La iniciativa

Si bien muchas personas eligen por las grandes ciudades como el lugar ideal para llevar adelante sus vidas, la cercanía de la casa respecto al trabajo no siempre lo es todo. Mucho menos, en tiempo de coronavirus.

No obstante, de un buen tiempo a esta parte también existe una tendencia inversa: mucha gente decide retornar a los pueblos que los vieron nacer.

La búsqueda de Cinquefrondi

Se trata de un pequeño pueblo italiano situado en la región de Calabria, que cuenta con unos 6.000 habitantes, pero que tiene en la despoblación del lugar uno de sus graves problemas.

Previo al coronavirus, Italia fue uno de los lugares del mundo más afectados por la marcha de gente hacia las grandes ciudades. Por tal motivo, de un tiempo esta parte, muchas localidades decidieron llevar adelante promociones para repoblarse.

El plan de muchas ciudades fue tentador: ofrecer casas a cambio de apenas un euro. Sin embargo, Cinquefrondi aprovechó el contexto para ampliar su oferta: sus funcionarios destacan que no padeció ni un solo caso de coronavirus.

Como aprovechar la oferta

Mediante una simple búsqueda en internet, es fácil encontrar decenas de pequeños pueblos italianos, distribuidos por toda su geografía, que ofrecen viviendas por solo un euro.

Sin embargo, Cinquefrondi decidió ir más allá, combatir la despoblación y relanzar el turismo ofreciendo dos elementos básicos: viviendas de unos 50 metros cuadrados por el mismo precio que posee una barra de pan.

Pero hay más, los impulsores de la medida resaltan a los compradores que se trata de una zona libre de coronavirus, donde en seis meses no existió siquiera un solo caso positivo.

Si bien el cartel de “libre de covid-19” no sirve para dar seguridad a la población de que no se contagiará, pues el virus no conoce de fronteras ni de localidades, la diferencia es que Calabria es la región italiana en la que menos casos de coronavirus se produjeron.

Y en ese contexto, Cinquefrondi presume actualmente de haber atravesado la pandemia sin que se haya producido allí ni siquiera un solo caso positivo.

Conocida como la 'ciudad cremallera', su principal atractivo turístico es su ubicación, al encontrarse entre la costa jónica y la tirrena de Calabria.

Se trata de un lugar al que muchos turistas acuden para disfrutar de algunas de las playas más bellas del Mar Mediterráneo, situadas a poco menos de 15 minutos.

De hecho, desde el puerto cercano se puede acceder a las islas Eolias. Además, los interesados estarán rodeados por el Parque Nacional de Aspromonte.

Operación Belleza

Se trata del título que llevan las medidas que tienen por objetivo repoblar Cinquefrondi. Por un solo euro se pueden comprar casas de entre 40 y 50 metros cuadrados, todas ellas con un pequeño balcón.

El principal problema es que todas se encuentran en un estado de conservación no excesivamente bueno, lo que obliga a una reforma que se calcula que puede estar entre los 10.000 euros y 15.000 euros.

Además, la letra chica asegura que los interesados deben vivir allí durante al menos tres años, período en el cual se debe contratar un seguro anual de 250 euros. En caso de incumplirlo, se prevé una multa de 20.000 euros.

Michele Conia, alcalde de Cinquefrondi, remarcó que su intención no es más que revitalizar uno de los pueblos más bellos del sur de Italia. Y no solo fomentando el turismo una vez que pase la pandemia, sino haciendo que muchos italianos de la zona vuelvan a las raíces del pueblo para convertirlo de nuevo en un lugar lleno de vida.

El objetivo de Conia es crear un pueblo rodeado de belleza, pero que como muchos otros, el éxodo a las ciudades dañó gravemente.

"Encontrar nuevos propietarios para las casas abandonadas es la clave de la misión 'Operación Belleza' que lancé para revivir las áreas abandonadas y degradadas de nuestro pueblo. Crecí en Alemania, donde mis padres habían emigrado, y luego regresé aquí para salvar mi tierra”, destacó Conia.

“Demasiadas personas han huido de aquí durante décadas, dejando atrás casas vacías. No podemos sucumbir a la resignación", completó el alcalde.