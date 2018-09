Qué riesgos le ve Moody's a las elecciones brasileñas para constructoras y aerolíneas

Los comicios brasileños del próximo 7 de octubre implican riesgos para las constructoras, a pesar de que los principales candidatos a la presidencia de Brasil expresaron su apoyo a los programas de subsidio en el área de vivienda, indicó una alta ejecutiva de la agencia calificadora Moody's.

La directora del equipo de finanzas corporativas para América Latina de la agencia, Marianna Waltz, evaluó que en caso de que los resultados electorales golpeen al valor del real, también podrían verse afectadas las ganancias de las aerolíneas.

En una entrevista, Waltz señaló que ningún candidato de la mayor economía de Latinoamérica planea hacer cambios estructurales en el popular programa de vivienda "Minha Casa, Minha Vida", clave para los ingresos de las constructoras.

Pero señaló que cualquier deterioro en las finanzas públicas después de la votación, o una disminución en la confianza del consumidor, dejaría al sector significativamente expuesto.

"No parece que vayamos a tener cambios sustanciales en el marco regulatorio actual, lo que es positivo. Dicho eso: si la economía no está bien, si hay una reversión en la confianza del mercado, la demanda no va estar allí", dijo. "Además de eso, si las cuentas fiscales del gobierno no están en buena forma, tal vez el marco de política esté ahí, pero en la práctica el dinero no estará allí para ser prestado", añadió Waltz.

Los comentarios resaltan los riesgos para algunos de los constructores de viviendas más grandes de América Latina, como MRV Engenharia e Participacoes SA. Los ejecutivos inmobiliarios han intentado asegurar a los inversores que cualquier cambio en el subsidio de vivienda será menor, pero algunos analistas hablan de posibles recortes tras los comicios.

El sector de las aerolíneas, en tanto, podría sufrir si la elección desencadena una nueva ola de ventas de reales, dijo Waltz, ya que las aerolíneas recaudan la mayoría de los ingresos en la moneda brasileña pero tienen una importante deuda denominada en dólares.

Regulaciones del próximo gobierno

Por el contrario, las principales firmas de telecomunicaciones como Telefónica Brasil SA podrían surgir como ganadoras si el próximo Congreso logra reducir las regulaciones en el sector, agregó la ejecutiva de Moody's.

Los brasileños acudirán a las urnas el domingo 7 de octubre para elegir presidente, gobernadores y legisladores. El candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro parece encaminado a una segunda vuelta con el ex alcalde de Sao Paulo y miembro del Partido de los Trabajadores (PT) del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad.