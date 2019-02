Preocupa en Brasil el freno de la economía

El déficit de cuenta corriente de Brasil se amplió y las inversiones extranjeras se desaceleraron con fuerza en enero en comparación al mismo mes del año anterior, informó el Banco Central.

Estas cifras confirman que la economía brasileña se desaceleró drásticamente en el cuarto trimestre y que es poco probable que la lenta actividad haya revertido su ritmo al inicio de este año.

El saldo negativo de u$s 6550 millones en la cuenta corriente de enero fue la mayor para ese mes en cuatro años y la más abultada para cualquier mes desde febrero del 2015.

El principal responsable fue la reducción en el superávit comercial. Las importaciones subieron un 16,2% a u$s 16.900 millones en enero, al tiempo que las exportaciones aumentaron sólo un 9,4% a u$s 18.500 millones con lo que recorté el superávit comercial a u$s 1600 millones.

Sin embargo, finalizada la tercera semana de febrero la balanza comercial ya registra un superávit 3059 millones.

En tanto, la Inversión Extrajera Directa (IED) hacia Brasil totalizó u$s 5900 millones, el menor nivel desde julio del año pasado y muy por debajo de los u$s 8.400 millones de hace un año. También marcó la mayor caída mensual desde abril del 2018.

Los flujos de IED se desaceleraron por tres meses consecutivos, una racha no vista desde mayo-julio de 2016.

El dato positivo lo acerca el número proyectado de inflación del boletín Focus realizado por el Banco Central, realizado con la opinión de los economistas del mercado. Señala que para 2019 será de un 3,85% con lo que cayó levemente desde la anterior medición del 3,87%.

Para 2020, en tanto, la mediana de las proyecciones dan que el aumento del índice Nacional de precios al consumidor se mantendrá en un 4%.

En tanto, en relación a la tasa básica de interés para 2019 no sufrió alteraciones y continúa con una expectativa del 6,5% y para 2020 con un repunte hacia el 8%.

Para el caso de la cotización del dólar, se espera que se mantenga en el orden de los 3,70 reales para este año.