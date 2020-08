Por aumento de coronavirus, Venezuela empieza una "cuarentena radical"

Venezuela empieza hoy una "cuarentena radical" por siete días, para intentar contener los contagios de coronavirus que se precipitaron recientemente hasta 45.868 infectados -922 en 24 horas- y 381 muertos.

"Venezuela tiene su propio método, 7+7", explicó el presidente Nicolás Maduro, en referencia a la metodología del gobierno desde que comenzó la crisis sanitaria del Covid-19, basada en siete días de aislamiento seguidos de otra semana de trabajo.

Además anunció que "más de mil nuevos médicos cubanos están llegando al país para incorporarse a la atención médica y prevención de la Covid-19 en las comunidades", al explicar también que " el tiempo histórico de la pandemia va a continuar presente en nuestras vidas por mucho más tiempo".

Diálogo político para elecciones

Por otra parte, Maduro anticipó que prepara un decreto para avanzar hacia un "diálogo profundo" con distintos sectores y, aunque criticó las supuestas conspiraciones recientes contra su gobierno, aseguró que actuará "sin venganza" y que esta semana será "bien movida". "Será interesante, de diálogo, de la reconciliación, del reencuentro y de las garantías más amplias para la vida política democrática del país y las elecciones del 6 de diciembre", dijo en alusión a los próximos comicios parlamentarios.

La mayor parte de la oposición se desmarcó de esas próximas elecciones porque alega que no existen garantías de que el chavismo no las manipule a su favor para hacerse con el control del único gran órgano que aún no controla. Hasta el 4 de septiembre pueden inscribir sus candidaturas, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ampliado el plazo.

Excarcelaron a un opositor

El viernes pasado, Venezuela excarceló tras dos años al opositor Juan Requesens, quien había sido arrestado por su presunta implicación en el supuesto intento de magnicidio a mediados de 2018 contra Maduro. Ahora Requesens tendrá que permanecer en arresto domiciliario, algo que criticó el líder opositor Juan Guaidó, diciendo que "aquí sabemos que el arresto domiciliario está lejos de ser la libertad, pero habrá justicia".

Mientras que la Unión Europea valoró la medida a través del alto representante de la política exterior y de seguridad común de la UE, Josep Borrell, quien dijo que "la UE valora positivamente el paso del diputado Juan Requesens a detención domiciliaria. La UE seguirá apoyando una salida política a la crisis en Venezuela pasa por elecciones libres, inclusivas y transparentes".

También Naciones Unidas valoró la excarcelación como un "paso muy positivo" para aliviar la enorme tensión interna en la política venezolana. "Animo a las autoridades a seguir tomando medidas similares que contribuyan a mejorar la situación de los derechos humanos en el país y permitan avanzar en el diálogo político", indicó la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.