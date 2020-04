¿Nueva Zelanda venció al coronavirus? Ya no tiene transmisión local

De repente, Nueva Zelanda vuelve a "estar en el mapa" y no es por tener la mejor selección de rugby con los All Blacks, sino por "anotar un scrum" contra el Covid-19, al punto que la primera ministra, Jacinda Ardern, celebró que el país ganara una batalla contra el virus porque ya no registra contagios locales.

Por eso ahora está retirando paulatinamente las medidas de aislamiento, pero ante todo, la prudencia y "no bajar la guardia".

Bloomberg

La primera ministra pronosticó que hasta el 11 de mayo seguirá vigente el nivel 3 de alerta por la pandemia de coronavirus, que hasta ahora deja 19 muertos y 1469 infectados.

El director general de Sanidad, Ashley Bloomfield, apuntó que se trata de un "virus muy astuto", por lo que el objetivo principal es "eliminarlo" más que "erradicarlo".

Ayer Ardern y Bloomfield celebraron que "Nueva Zelanda puede seguir en la senda del éxito" tras salir "victorioso" de la lucha contra la transmisión local del coronavirus. "Hemos hecho esto juntos. No hay más transmisión a nivel local en Nueva Zelanda. Hemos ganado esta batalla", dijo, y adelantó que el 11 de mayo decidirán si pasan al nivel 2 de alerta.