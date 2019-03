Nueva Zelanda: al menos 49 muertos en atentados contra dos mezquitas

Al menos 49 personas murieron este viernes en dos ataques terroristas contra dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, situada en la costa este de la Isla del Sur de Nueva Zelanda, según confirmaron la policía y la primera ministra de este país, Jacinda Ardern, en rueda de prensa.

Los agentes detuvieron a tres personas —al principio eran cuatro, pero una ya quedó en libertad porque no estaba implicada en la matanza — que guardaban explosivos en sus coches. Este material ya fue desactivado. Ninguno de los arrestados estaba fichado por las fuerzas de seguridad.

Ardern también dijo que los tiroteos dejaron al menos 20 heridos de gravedad y que el país elevó el nivel de seguridad al máximo ante posibles amenazas. De los 49 fallecidos, 41 estaban en la mezquita de Al Noor y siete, en la de Lindwood. Otro persona perdió la vida en el hospital.

"Está claro que esto solo se puede describir como un ataque terrorista. Por lo que sabemos, parece que estaba bien planeado", señaló la primera ministra.

Uno de los arrestados tiene nacionalidad australiana, por lo que las autoridades de este país también están participando en las investigaciones. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, relacionó al atacante con los "extremistas de derecha" y ha ofrecido su apoyo a la comunidad musulmana.

"Nos sentimos muy afligidos, estamos en shock, horrorizados e indignados. Condenamos absolutamente el ataque que ha ocurrido hoy por un extremista, un terrorista violento de derechas", manifestó.

Los agentes identificaron al terrorista australiano como Brenton Tarrant, originario del Estado de Nueva Gales del Sur, según indicó una fuente policial a la televisión TVNZ.

Uno de los tiroteos fue retransmitido en directo a través de las redes sociales por el asaltante, que aparece con ropa militar dentro de la mezquita disparando a varias personas con un arma automática de la que cambió el cargador al menos dos veces.

En una de las dos mezquitas atacadas en Christchurch, la tercera ciudad del país, había reunidas entre 300 y 500 personas, según algunos testigos. Los afectados están siendo atendidos por heridas de bala en el hospital local. Al menos 12 personas tuvieron que ser operadas de urgencia en este centro tras el atentado.

En la rueda de prensa que dio el titular de la policía neozelandesa, Mike Bush, explicó que ya se presentaron cargos de asesinato contra uno de los detenidos. El agente también informó que el acusado es un hombre de cerca de 30 años que pasará este sábado a disposición judicial. De los otros tres arrestados, Bush indicó que dos de ellos tenían armas y que se investiga su implicación en la matanza. Además, el comisionado explicó que los agentes ya no buscan a más sospechosos.

Uno de los atacantes se responsabilizó de los atentados y dejó un manifiesto de 74 páginas en el que explicó que se trata de un acto terrorista, según informó la agencia AP.

Un testigo ha dicho a la cadena One News que "había sangre por todas partes". "Me quedé horrorizado al escuchar los disparos. No hay justificación para este tipo de odio", añadió.

El nivel de alerta máximo decretado por las autoridades llevó al cierre de todas las mezquitas del país por seguridad, mientras que todos los colegios y edificios públicos de Christchurch también se encuentran clausurados.

Salvados por minutos

Hacia la mezquita se dirigían varios miembros del equipo de cricket de Bangladés justo cuando se produjeron los primeros disparos. Este sábado tenían previsto disputar un encuentro contra Nueva Zelanda que fue cancelado tras el ataque.

Mohan Ibrahim, que se encontraba cerca de uno de los templos religiosos atacados, aseguró al New Zealand Herald que de repente vieron correr a todo el mundo. "Todavía tengo amigos allí. Les he estado llamando pero a muchos no los he podido localizar", relató.

Jacinda Ardern aseguró que se trata de "uno de los días más negros para Nueva Zelanda". En una rueda de prensa, denunció que se trata de "un acto de violencia extraordinario y sin precedentes". Sobre las motivaciones del ataque, la Primera Ministra dijo que entre las víctimas podría haber refugiados y migrantes.

Fuentes: Agencias EFE, Reuters y AFP