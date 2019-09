El Reino Unido decide entre Brexit duro y nuevas elecciones

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que llamará a elecciones generales el próximo 14 de octubre si la oposición, en acuerdo con algunos legisladores conservadores, ponen trabas a un posible Brexit duro y aseguró que "bajo ninguna circunstancia" pedirá a Bruselas una prórroga del proceso de salida de la Unión Europea más allá del 31 de octubre.



Aunque el jefe de Gobierno aseguró que no quiere convocar a elecciones generales anticipadas, pidió al Parlamento que no apruebe una ley para bloquear la posibilidad de un "Brexit" sin acuerdo porque la negociación que lleva a cabo con Bruselas se hará imposible.



La Cámara de los Comunes, a instancias del partido Laborista liderado por Jeremy Corbyn, se apresta a tratar una ley que obligue al Gobierno a solicitar una nueva extensión del "Brexit" hasta el 31 de enero de 2020, si no se llega a un pacto de salida.

Esta postura cuenta con el apoyo de un grupo de diputados conservadores que amenazan con rebelarse contra la disciplina partidaria y votarían con la oposición.

Al respecto, Johnson advirtió, con lenguaje maradoniano: "Espero que no lo hagan. Pero, si lo hacen, cortarían las piernas sobre las que se apoya la posición del Reino Unido y harían que cualquier negociación resulte imposible".

El primer ministro señaló, además, que ya logró "progresos" en las últimas semanas para que la Unión Europea acepte renegociar el acuerdo de salida y recalcó que la amenaza de ejecutar un "Brexit" duro es una baza negociadora esencial para su Gobierno.



"Para demostrar a nuestros amigos de Bruselas que estamos unidos en nuestro propósito, los diputados deberían votar con el Gobierno, contra el retraso sin sentido de (Jeremy) Corbyn", el líder del Partido Laborista, manifestó.



"Yo no quiero unas elecciones, ustedes no quieren elecciones", subrayó Johnson en su discurso.



Johnson necesitaría el respaldo de dos tercios de la cámara para hacer ese llamamiento a las urnas, por lo que requeriría la aprobación de la oposición del Partido Laborista, cuyo líder ya ha sugerido que estaría de acuerdo con esa vía.