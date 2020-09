Coronavirus: la OMS admitió que es "muy probable" que mueran hasta dos millones de personas por la pandemia de Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy que son “muy probables” dos millones de muertos a causa del coronavirus si el mundo no toma acciones colectivas de envergadura contra la pandemia.

"Si no hacemos todo lo posible, el número del que usted me habla (dos millones) no es solamente posible sino desgraciadamente muy probable", dijo en rueda de prensa el director de situaciones de emergencia de la OMS, Michael Ryan, al contestar un pregunta, según publicó la agencia AFP.

"Si no continuamos haciendo más, a evolucionar, ya sea en el contenido como en la intensidad de nuestra cooperación, entonces sí, vamos a llegar a ese número, y desgraciadamente incluso más alto. El tiempo de actuar es ahora", agregó Ryan. "No se trata solamente de diagnosticar y de rastrear, no solamente de curar, no solamente de (aplicar) el distanciamiento social, no tan sólo de (trabajar en las) vacunas, sino hacer todo eso a la vez", insistió.

Asimismo, el experto destacó los "preocupantes aumentos" de casos de contagio en Europa, así como de la ocupación de las camas de hospital y de las Unidades de Cuidados Intensivos. No obstante, reconoció que el incremento de los diagnósticos se debe también a que se están realizando más pruebas.

En otro tramo de la conferencia, Ryan sostuvo hoy que los confinamientos tienen que ser el "último recurso" para frenar la transmisión del coronavirus. También recordó que muchos países no han recurrido a la estrategia de confinamientos, por lo que instó a valorar si las medidas de distanciamiento físico, higiene de manos, detección y rastreo de contactos se están llevando a cabo. "Hay que aumentar el ritmo, presionarnos para estabilizar la situación y controlar la transmisión. En muchos casos se han hecho las cosas muy bien, por lo que es importante que los confinamientos sean el último recurso", resumió.

Por su lado, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el ACT-Accelerator –una iniciativa global para acelerar el fin de la pandemia– necesita u$s 35.000 millones para desarrollar nuevas herramientas y producir 2000 millones de dosis de vacunas, 245 millones de tratamientos y 500 millones de pruebas de diagnóstico durante el próximo año.

"Esta herramienta representa un esfuerzo sin precedentes, 35.000 millones de dólares es mucho dinero pero en el contexto de detener la pandemia mundial es una ganga", insistió Tedros.

Según la OMS, la financiación total de ACT-Accelerator para ayudar a acortar la duración de la crisis devolvería esta inversión en menos de 36 horas una vez que se restablezcan la movilidad y el comercio mundial.

Detalló que en sólo cinco meses el ACT-Accelerator logró evaluar más de 50 pruebas de diagnóstico, analizar más de 1700 ensayos clínicos para tratamientos prometedores y asegurar la dexametasona, un potente inmunodepresor y antiinflamatorio, para hasta 4,5 millones de pacientes en países de bajos ingresos, casi dos tercios de la población mundial.