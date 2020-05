Cloroquina: los medicamentos que promueven Trump y Bolsonaro para el coronavirus tendrían un mayor riesgo de muerte

La cloroquina y la hidroxicloroquina, los remedios que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promocionan como tratamiento para el Covid-19 están asociados a un mayor riesgo de muerte y enfermedades cardíacas, según un estudio publicado por la revista médica The Lancet.

Solos o administrados en combinación con azitromicina, la hidroxicloroquina y la cloroquina –medicamentos que se usan para tratar la malaria, el lupus y la artritis reumatoidea, entre otras enfermedades– no sólo no produjeron beneficios a los pacientes contagiados con el coronavirus, sino que hasta que pueden resultar nocivos, según la investigación liderada por el médico Mandeep Mehra.

Se trata del mayor estudio observacional hasta la fecha, que analizó a 96.032 pacientes internados con Covid-19 en 671 hospitales de 6 continentes. En las 15.000 personas que fueron tratadas con esos medicamentos, el tratamiento se asoció con un mayor riesgo de muerte que el observado en 81.000 pacientes que no los recibieron. La cloroquina y la hidroxicloroquina están asociadas a problemas cardiológicos que, a veces, producen arritmias ventriculares que pueden derivar en la muerte.

El estudio publicado por The Lancet afirma que se verificó un aumento de las arritmias entre los pacientes tratados con estos medicamentos, aunque no concluye que eso produzca un mayor riesgo de muerte. No obstante, esta hipótesis será analizada. Según la publicación, además, las propiedades antivirales e inmunoreguladoras podría empeorar la severidad del Covid-19 en algunos pacientes.

Hasta ahora, sólo un fármaco, el remdesivir, de Gilead Sciences Inc., ha demostrado una leve mejoría en pacientes con coronavirus en un ensayo clínico. Redujo el tiempo de recuperación de los pacientes de una media de 15 días a 11 días en ese estudio.

Esta semana, el presidente Trump había dicho que estaba tomando hidroxicloroquina de manera preventiva desde hacía un par de semanas aunque, frente a las críticas, dijo que terminará el tratamiento. El respaldo de Trump ha llevado a muchas personas a tomar el medicamento sin prueba científica de su beneficio,