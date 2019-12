Chile destinará u$s 5500 millones para evitar que siga cayendo la economía

Con una economía visiblemente afectada por las protestas, el gobierno chileno anunció el lunes un plan de reactivación económica por u$s 5500 millones para el próximo año.

La mayor parte del gasto (u$s 3025 millones) será destinado a la reconstrucción de zonas afectadas y la mejora de espacios públicos, además de medidas de apoyo a las pymes (u$s 1950 millones) y otras iniciativas por u$s 525 millones.

Las medidas fueron definidas como "mayoritariamente transitorias" por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Apuntan a la creación de empleo –el gobierno calcula que el programa podría generar unos 100.000 nuevos puestos de trabajo, una mejora sustancial teniendo en cuenta que sólo en el último mes se perdieron 62.000– y contemplan, entre otras cosas, el fortalecimiento del seguro de desempleo y la devolución anticipada de impuestos a la renta y facilidades para el pago del IVA para pymes.

El gobierno, además, elevó la meta de déficit fiscal para 2020 al 4,4% del PBI (lo que marca un incremento del gasto público de casi 10 puntos) y recortó las proyecciones de crecimiento para 2019 (1,4%), mientras que para el 2020 la estimación se reduce entre 1% a 1,5%.

Este nuevo paquete de medidas se suma a los subsidios por u$s 4800 millones que el gobierno ya había destinado para las pymes afectadas por el conflicto social.

El anuncio trascendió el mismo día que el Banco Central de Chile (BBCh) dio a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imacec) de octubre, que registró el nivel más bajo en una década: -3,4% . Es un resultado incluso peor del que anticipaban las consultoras privadas, entre 0,5% y el 2%.

La serie desestacionalizada, por otra parte, marca una disminución del 5,4% respecto a septiembre –es decir, mayor a la caída del 4,1% de marzo de 2010, luego de que el país fuera golpeado por uno de los mayores terremotos de su historia–, y 3,5% en el último año. Es un resultado incluso peor que anticipaban las consultoras privadas, que manejaban un escenario pesimista de ente 0,5% y el 2% a la baja.

Si bien, para el mayor productor de cobre del mundo, la minería no decepcionó y subió un 2%, el Imacec no minero (vinculado a los sectores de servicios, comercio y manufactura) retrocedió un 4% en el marco de una coyuntura revolucionada por manifestaciones, saqueos, incendios, recortes de jornadas, destrozos y bloqueos de rutas. Así, la economía chilena cerró octubre con la mayor contracción desde la crisis financiera de 2009.

En relación a las protestas, el Imacec destacó el "grave impacto en el comercio y en el turismo" que generaron, cuya consecuencia se vio reflejada en la rebaja por parte del BCCh del crecimiento para 2019 del 2,5% al 1,9%. En este escenario, los economistas chilenos también anticipan una caída de la actividad para noviembre y creen que la tendencia negativa podría mantenerse hasta 2020.

Esta semana, además, el Banco Central inició formalmente un programa de intervención cambiaria –planea inyectar hasta u$s 20.000 millones en los próximos seis meses– para contener el desplome del peso chileno que (junto con el real brasileño y el peso colombiano) es una de las monedas de la región que más se devaluó en noviembre. En su primer día, el BCCh vendió u$s 200 millones, lo que derivó en una baja de $ 6 respecto al viernes pasado, aunque todavía sigue por arriba de los $ 800.

Así, el gobierno de Piñera se encuentra frente al doble desafío de controlar los daños que las protestas empiezan a generar sobre la economía, al mismo tiempo que está obligado a avanzar en una agenda social que, por lo pronto, ya obligó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a redefinir la meta de déficit fiscal de 2% del PBI al 2,9%. Por otro lado, el Gobierno estimó que "se podrían perder hasta 300.000 puestos de trabajo a finales de año", lo que, suponen, puede elevar la tasa de desempleo del 7% al 10%.

Estados Unidos promete ayudar con las protestas

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó el lunes a Cuba y Venezuela de intentar sacar provecho de las protestas democráticas en América Latina –hizo referencia a Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia–, y dijo que Washington apoyará a los países que intenten impedir que la agitación que vive la región se convierta en revueltas.

"En el Gobierno seguiremos apoyando a los países que intentan evitar que Cuba y Venezuela secuestren esas protestas y trabajaremos con (los gobiernos) legítimos para evitar que las protestas se conviertan en disturbios y violencia que no reflejan la voluntad democrática de la gente", sostuvo Pompeo.