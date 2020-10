Ahora que Chile decidió reformar su Constitución, ¿cuál será el próximo paso?

Como se anticipaba, los chilenos aprobaron por una contundente mayoría –78,27% a 21,73% que rechazaban la reforma– la redacción de una nueva Constitución Nacional a través de una Convención Constitucional, que será elegida popularmente. Si bien no se sabe el número de chilenos que votaron (el padrón contemplaba a unas 15 millones de personas, aunque no era una elección obligatoria) se estima que pudo ser la participación más alta desde 2012.

“Hoy la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza y cada voto ha tenido el mismo valor. Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia, hoy ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia”, dijo el presidente Sebastián Piñera sobre la noche del domingo.

“Los chilenos hemos demostrado que el diálogo es más fecundo que la intolerancia, que la colaboración es más poderosa que la confrontación y que la esperanza es más inspiradora que el miedo", agregó el mandatario, destacando la importancia de la unidad nacional y el rechazo a la violencia. De hecho, si bien el gobierno había desplegado un fuerte operativo con 23.000 carabineros y el Ejército custodiando los centros de votación, la jornada se desarrolló en un clima de paz que contrastó con los incidentes violentos que venías registrándose en los últimos días.

“Hasta ahora, la Constitución nos ha divido –dijo Piñera, aludiendo a la Carta Magna sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet–, a partir de hoy todos debemos colaborar para que la Nueva Constitución sea el gran manto de unidad, de estabilidad, de futuro y que se constituya en a casa de todos y en la ley fundamental de la República, respetada y legitimada por todos los chilenos”.

El plebiscito surgió como una respuesta al estallido social de octubre de 2019, cuando un aumento en el sistema de transporte desencadenó una ola masiva de protestas, derivadas del descontento generalizado de la población en cuestiones como el alto costo del sistema de salud y de la educación y el sistema previsional, entre otras.

Próximo paso, la Convención Constitucional

Ahora, los chilenos deberán elegir a los constituyentes que integrarán la Convención Constitucional (155 miembros elegidos mediante voto popular), eso se realizará en abril de 2021, la misma fecha en que también se vote para gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Durante su discurso, Piñera dijo que la Convención tendrá "plena igualdad de hombres y mujeres".

Una vez elegidos los miembros, la Convención Constitucional (creada ad hoc) tendrá un plazo de nueve meses (con una extensión única de tres meses) para redactar la Nueva Constitución. Las normas del nuevo texto deberán ser aprobadas por dos tercios de los constituyentes, por lo que también se prevé un proceso que favorecerá los grandes acuerdos, dejando de lado visiones y enfoques más extremos.

Sesenta días después de que el órgano haya remitido el proyecto, se hará un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar el texto. A diferencia de la última votación, el plebiscito ratificatorio será obligatorio . El Servicio Electoral chileno estima que ese segundo plebiscito se realizará en la primera semana de 2022, luego de las elecciones presidenciales. En caso de ser rechazado, seguirá rigiendo la Constitución actual. Se estima que el proceso completo llevará casi dos años.