El precio del dólar blue bajó $ 10 este último viernes 23 de enero y ahora se negocia a $ 1.485 para la venta y $ 1.465 para la compra, con lo que acumula un retroceso de $ 40 en lo que va de enero. En tanto, el dólar oficial subió $ 5 a $ 1.455 para la venta y $ 1.405 para la compra en el Banco Nación.

Por su parte, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores.

En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Las stablecoins que más se usan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas creen que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

Los ahorristas siguen con atención la evolución del precio del dólar cripto.
Dólar cripto: el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este sábado a $ 1.520,64 en el popular exchange Binance, alrededor de las 9 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.455) y en línea con el dólar blue ($ 1.485). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.470 y el CCL a $ 1.535.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.515 y los $ 1.550.