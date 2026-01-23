REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy viernes 23 de enero cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Es su valor más bajo en más de dos meses, cuando el 20 de noviembre se ubicó en la misma cifra. La divisa bajó $ 5 durante el miércoles y retomó el sendero de la baja. Durante la semana pasada, acumuló una caída de 30 pesos.

En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1397,20 para la compra y $ 1447,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1553,58.

Vale recordar que el Gobierno definió en el arranque del año que las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa, se muevan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, desde este mes los topes se actualizan teniendo en cuenta el 2,5% correspondiente al dato del IPC de noviembre.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1885 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones que tiene.

Por su parte, el dólar blue hoy viernes 23 de enero se ofrece a $ 1480 para la compra y $ 1500 para la venta.

Así, la brecha entre el oficial y el informal es del 3,09%. Tras cerrar el 2025 con un aumento de $ 300 y una actualización por debajo del ritmo de la inflación, el paralelo cotiza $ 30 por debajo del valor al que abrió el nuevo año ($ 1530 para la venta).

El Banco Central (BCRA) compró este jueves u$s 80 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), como parte del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en el cierre del año. Así, en trece ruedas de enero ya acumuló u$s 903 millones.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 45.399 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

El dólar oficial hoy viernes 23 de enero opera a $ 1450 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.410,000 1.440,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.405,000 1.455,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.395,000 1.450,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.405,000 1.455,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.395,000 1.455,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.410,000 1.460,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.405,000 1.455,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.405,000 1.455,000 BRUBANK S.A.U. 1.405,000 1.449,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.410,000 1.460,000 BANCO MACRO S.A. 1.410,000 1.465,000 BANCO PIANO S.A. 1.405,000 1.450,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.400,000 1.450,000

