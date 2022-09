Falleció la Reina Isabel II: el "protocolo apagón" que se activó en redes sociales

Las noticias sobre el fallecimiento de la Reina Isabel II del Reino Unido generó un fuerte revuelo en todo el mundo y la principal pregunta que se hacen todos es sobre cómo es el protocolo ahora que se confirmó el fallecimiento.

Mientras que el plan conocido como "London Bridge is down" es extenso y con una gran cantidad de detalles, hay una cuestión en particular que llama especialmente la atención: el manejo de las redes sociales .

La Ciudad quiere usar la tecnología de Bitcoin para "terminar con la extorsión de los planes sociales"



Se declaró la guerra civil entre dólares digitales: hay 3 prohibidos y uno que puede caer



A continuación repasamos todos los planes que está poniendo en marcha el Reino Unido para comunicar en sus principales canales digitales sobre el fallecimiento de la reina, incluido su política especial para Twitter y el cambio en los sitios web oficiales .

Cómo cambian las redes sociales si fallece la reina Isabel II

En primer lugar, todas las cuentas de Twitter oficiales tienen una prohibición de comunicar noticias a menos que se trata de cuestiones urgentes y no podrán realizar ningún retweet .

Al mismo tiempo, el sitio oficial de la Familia Real ahora cuenta con una pantalla negra y un mensaje comunicando sobre el fallecimiento de la monarca, la cuál tuvo el mandato más largo en la historia del país.

Así se ve la página oficial de la Familia Real.