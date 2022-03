Las 7 cosas por las que Whatsapp podría cerrarte la cuenta

Hay varias razones por las que WhatsApp puede bloquear tu cuenta indefinidamente, por ejemplo, utilizar versiones alternativas a la oficial.Tampoco está a favor de que utilices el servicio de mensajería de forma automatizada para enviar miles de mensajes al mismo tiempo y a todos tus contactos. Estas son las principales razones por las que WhatsApp podría cerrarte la cuenta.

Enviar virus o malware a otros usuarios

WhatsApp puede ser una fuente de virus para tu teléfono móvil, en caso de recibirlos, o también puede darse el caso de que sos el que envía estos archivos maliciosos a otros usuarios. Este tipo de acciones están completamente prohibidas.

Como hemos visto en otras ocasiones, un vídeo o una foto puede contener un virus en WhatsApp. El usuario solo tiene que descargarlo e instalar una app para que su dispositivo se infecte con un malware. Si sueles enviar estos archivos, que, por ejemplo, te pueden dar acceso a la lista de contactos del afectado, serás expulsado de WhatsApp para siempre.

El truco de WhatsApp para chusmear quién está conectado sin abrir la aplicación



Multi WhatsApp: cómo es la nueva función para usarlo desde todos lados







Enviar mensajes automáticos o masivos

La plataforma de comunicación también condena el envío de mensajes automáticos o masivos. Así lo anunció la propia WhatsApp en 2019, que optó por esta medida para acabar con todas las cuentas spam que se dedicaban a difundir contenido de forma masiva. Esta medida forma parte del conjunto de acciones emprendido por WhatsApp para luchar contra la desinformación que se propaga por el servicio de mensajería.

Intentar alterar o modificar el código de WhatsApp

Otra cosa que no debes hacer en WhatsApp si no queres perder tu cuenta es alterar o modificar el código de la aplicación. Si revisamos los Términos de Servicio de la plataforma, vemos que dentro del apartado "Perjuicio causado a WhatsApp o a nuestros usuarios" se especifica que no se puede "aplicar ingeniería inversa, alterar, modificar, crear obras derivadas, descompilar o extraer códigos de nuestros Servicios". Por lo tanto, si queres que WhatsApp siga siendo la plataforma que utilizas para comunicarte, será mejor que no juegues con el código de la aplicación.

Usar versiones no autorizadas de WhatsApp

La falta de funciones y opciones de personalización de WhatsApp llevó a muchos usuarios a utilizar WhatsApp Plus, GBWhatsApp y otras aplicaciones no autorizadas. Sin embargo, esta decisión puede salir muy cara, pues conlleva directamente el baneo temporal de WhatsApp, y un posible cierre permanente de la cuenta. Según WhatsApp, estas versiones no autorizadas violan sus condiciones de servicio.

Utilizar las listas de difusión de manera excesiva

El uso excesivo de las listas de difusión es otra práctica que se debe evitar, según se explica en la sección "Cómo usar WhatsApp de manera responsable". Estas listas de difusión sirven para enviar mensajes a todos los contactos que tengan guardado tu número de teléfono. Sin embargo, si les resulta molesto, esos usuarios pueden reportar tu actividad.

Estos reportes pondrán en alerta a WhatsApp, que podría proceder a cerrarte la cuenta si utilizas de forma excesiva y molesta las listas de difusión. De nuevo, el envío masivo de mensajes a otros usuarios es un peligro para tu presencia en WhatsApp.

Crear nuevas cuentas de forma automatizada

Si ves el mensaje "Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con soporte para recibir ayuda" cuando entras a la plataforma, quizás es porque has creado nuevas cuentas de forma automatizada o por medios no autorizados. Como ves, la compañía rechaza directamente las acciones automatizadas para acabar con el spam y la difusión de desinformación. Ojo, porque las medidas también afectan a la creación masiva de grupos.

Compartir información personal de otros sin permiso

Por último, en WhatsApp tampoco se pueden utilizar herramientas para extraer información personal de otros usuarios y, por supuesto, no puedes compartir esos datos sin permiso. "La adquisición de información de usuario de esta manera, incluidos números de teléfono, fotos del perfil del usuario y estados de WhatsApp, infringe nuestras Condiciones del servicio.", dicen en la web de la compañía.

Por lo tanto, para continuar usando WhatsApp como herramienta de comunicación online debes respetar la privacidad y seguridad del resto de usuarios. Además, debes rechazar el uso de alternativas no autorizadas, el envío de virus y las acciones automatizadas de forma masiva. Siempre que cumplas con esto, tu cuenta estará a salvo.