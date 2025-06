El "genio de la IA" advirtió sobre una amarga y masiva consecuencia de la tecnología que ayudó a crear

Dario Amodei, CEO de Anthropic y una de las figuras más influyentes en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), ha encendido las alarmas sobre el futuro del empleo. En una reciente entrevista con CNN, Amodei fue contundente: la IA está avanzando a tal velocidad que podría provocar una ola de desempleo masivo, especialmente entre los trabajadores de oficina de nivel inicial, en los próximos cinco años.

No es la primera vez que el ejecutivo, que antes trabajó en OpenAI (la empresa creadora de ChatGPT) y es reconocido como un genio de la inteligencia artificial, advierte sobre el lado oscuro de la revolución tecnológica que él mismo impulsa.

Un pronóstico inquietante sobre la IA

Dario Amodei estima que la IA podría eliminar hasta el 50% de los empleos de oficina de nivel inicial, elevando la tasa de desempleo en Estados Unidos a niveles históricos, entre un 10% y un 20%. "El ritmo del progreso sigue sorprendiendo a la gente", afirmó, subrayando que este cambio es percibido como más rápido y difícil de asimilar que las revoluciones tecnológicas anteriores.

Para el CEO de Anthropic, la humanidad enfrenta una disrupción sin precedentes: "El cáncer se cura, la economía crece 10% anual y 20% de las personas no tienen trabajo", resumió, describiendo un futuro paradójico donde los avances extraordinarios conviven con una crisis laboral masiva.

Dario Amodei, CEO de Anthropic es uno de los principales referentes mundiales sobre IA.

Un mensaje reiterado y cada vez más urgente

Aunque la entrevista con CNN ha tenido gran repercusión, Amodei ya venía advirtiendo sobre estos riesgos en conversaciones con otros medios como Axios y en conferencias recientes. Desde su oficina en San Francisco, el ejecutivo ha insistido en la necesidad de "dar la voz de alarma" y de que tanto empresas como gobiernos sean honestos sobre la magnitud del cambio que se avecina. "Nosotros, como productores de esta tecnología, tenemos el deber y la obligación de ser honestos sobre lo que viene", declaró a Axios, lamentando que la mayoría de la sociedad aún no perciba la inminencia del problema.

Amodei critica que muchos actores, tanto del sector público como privado, están "endulzando" los riesgos de la IA, minimizando el impacto real que tendrá la automatización sobre el empleo. Advierte que la falta de preparación y transparencia podría agravar la transición, dejando a millones de personas sin trabajo mientras las empresas priorizan la reducción de costos y la eficiencia.

Claude, de Anthropic, es una inteligencia artificial que, para muchos, supera a ChatGPT.

Habló el genio de la IA: ¿qué se puede hacer la humanidad?

El CEO de Anthropic no se limita a la denuncia. Llama a los responsables políticos y empresariales a tomar medidas urgentes para mitigar el impacto social de la IA. "Si los políticos se preocupan y actúan, quizá podamos evitar lo peor. Pero no lo lograremos simplemente diciendo que todo va a salir bien", enfatizó Amodei. Además, anima a la sociedad a prepararse y a no confiar ciegamente en que la adaptación será automática, como ocurrió en otras revoluciones industriales.

El mensaje de Amodei es claro: la IA traerá beneficios extraordinarios, pero también desafíos sociales de una magnitud inédita. Su advertencia, lejos de ser un simple ejercicio de pesimismo, busca provocar una reacción responsable y anticipatoria en quienes toman decisiones. El "genio de la IA" exige honestidad y acción para que la tecnología que ayudó a crear no se convierta en la causa de una amarga consecuencia colectiva.