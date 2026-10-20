El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja para este martes 20 de octubre por fenómenos meteorológicos que podrían provocar complicaciones en distintas regiones de la Argentina.

Entre las condiciones previstas, se esperan fuertes tormentas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída ocasional de granizo, además de lluvias abundantes en lapsos breves.

Cuáles son las provincias afectadas por la alerta naranja del SMN

El organismo indica que las regiones afectadas por la alerta naranja de este martes son el centro de Mendoza y gran parte de Río Negro.

En estas provincias se esperan tormentas con posible caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y lluvias que podrían llegar a un acumulado de entre 35 a 50 mm.

Qué hay que hacer ante una alerta naranja del SMN

El SMN emitió una alerta naranja por fuertes tormentas para este martes 20 de octubre en Mendoza y Río Negro. Servicio Meteorológico Nacional

Una alerta naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y poner en riesgo a las personas.

Sin embargo, no significa que todas las localidades afectadas experimentarán las mismas condiciones, ya que los fenómenos pueden variar según cómo avance la jornada.

20 OCT | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟧 35-50 mm 🟨 10-40 mm 🌬 Ráfagas 🧊 Granizo 🌧️ Lluvia 🟨 10-35 mm ❄️ Nevada 🟨 20-50 mm 🧵➡️ https://t.co/q1Ip0KO76b — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 20, 2026

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el organismo recomienda: