Video: así echaron a Lautaro Acosta de su casa tras la denuncia por violencia de género

Este miércoles por la noche, el jugador de Lanús Lautaro Acosta abandonó su casa por decisión del el juez Gabriel Vitale, luego de que su ex pareja, Ludmila Isabella, lo acusara de "violencia psicológica, física y económica" .

Tras darse a conocer la denuncia que realizó en la Justicia de Lomas de Zamora el pasado 8 de junio, el magistrado dictaminó la exclusión del hogar del futbolista, dado que la joven no cuenta con otro lugar donde vivir.

Además, la medida incluyó una restricción perimetral. "Me decía que si yo hacía algo me iba a matar, a mi y a mi familia" , denunció Ludmila al contar los aterradores hechos que vivió junto a su ex pareja.

El video de cómo echaron a Lautaro Acosta de su casa





En las imágenes, se observa a varias personas, entre ellas a Lautaro Acosta, cargar en la caja de una camioneta diferentes bolsos y elementos del hogar que le pertenecían al futbolista.

Acosta debió abandonar su casa alrededor de las 20, luego de que se dictaminará la medida del juez.

Vale destacar que, por el momento, Lanús activó el protocolo de género y apartó al jugador hasta que se resuelva la situación en la Justicia .

La denuncia contra Lautaro Acosta





"Sufrí violencia física, psicóloga y económica, de lo peor que se puedan imaginar, tengo fotos y audios para demostrarlo" , comenzó Ludmila Isabella, a través de sus redes sociales.



En un fuerte descargo, la joven contó que le realizó una denuncia a su ex pareja en 2019 y otra el 8 de junio de este año. "A mi ya me cagó la vida, me la arruinó, siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llego a darme una patada en la nuca" , describió.

En esta línea, contó que él la amenazó con "una cuchilla blanca", la cual se la ponía en la panza, en clara acción de amenaza. "Me rompía la ropa, me la escupía y pateaba" , contó la joven y sostuvo que él la "arrastraba de los pelos" mientras la violentaba verbalmente.

"Me decía que él me salvó la vida, que me sacó del barro, que si yo hacía o decía algo me iba a matar, a mí y a mi familia", reveló Ludmila. "Tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo. Nos a dejó en la calle. Siempre creí en que el iba a cambiar y me equivoqué", sentenció.