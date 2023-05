Una reliquia tecnológica de hace 2000 años cuestiona la historia de la civilización como se la conoce

Investigadores del departamento de Ingeniería de la Universidad de Londres (UCL) realizaron un descubrimiento clave que permitirá reconstruir el enigma detrás de una fascinante reliquia tecnológica.

El Mecanismo de Anticetera es una computadora analógica que se estima que fue construida por científicos griegos. Su origen se sitúa entre los años 150 y 100 a.C , aunque algunos estudios sugieren que podría ser incluso más antigua.

Este artefacto se halló en el mar Egeo, cerca de la isla de Anticetera, durante una expedición de buceo en los años 1900 y 1901. A pesar de su deteriorado estado de conservación, se logró reconstruir parte de su funcionamiento.

El estudio del mecanismo es fundamental para comprender el nivel de conocimiento científico y tecnológico alcanzado en la antigua Grecia.

Fuente: National Geographic

¿Qué descubrieron los científicos de la Universidad de Londres?





Expertos de la Universidad de Londres (UCL) investigaron el artefacto utilizando un modelo informático 3D que permitió descubrir detalles sobre su funcionamiento.

El científico de la UCL, Adam Wojcik, declaró: " Creemos que nuestra reconstrucción se ajusta a todas las pruebas que los científicos han obtenido de los restos existentes hasta la fecha ".

Según los resultados, el dispositivo seguía el movimiento del Sol, la Luna y los planetas en anillos concéntricos, ya que los antiguos griegos creían que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra y no alrededor del Sol.

Los investigadores explicaron en Scientific Reports que "resolver este complejo rompecabezas tridimensional revela una creación de genios: la combinación de los ciclos de la astronomía babilónica, las matemáticas de la Academia de Atenas y las antiguas teorías astronómicas griegas".

Fuente: UCL Mechanical Engineering.

¿Qué es el Mecanismo de Anticetera?



De acuerdo con los cálculos históricos, se estima que el mecanismo de Anticitera fue construido en algún momento entre los años 70 y 200 a.C.

La "Máquina de Anticitera" tiene la apariencia de un reloj de mesa y sus dimensiones aproximadas son de 34 x 18 x 9 centímetros. En este artefacto se han identificado más de 15.000 caracteres en lengua corintia, algunos de los cuales son de tamaño diminuto, con tan solo 1,2 milímetros, lo que confirma su origen griego.

Este artefacto es reconocido como uno de los primeros dispositivos de engranajes conocidos y fue diseñado para seguir el movimiento de los cuerpos celestes. Las reconstrucciones realizadas han revelado que se trata de un mecanismo que utiliza engranajes diferenciales, lo cual resulta sorprendente, dado que los primeros ejemplos conocidos de este tipo datan del siglo XVI.

¿Qué uso tenía el Mecanismo de Anticitera?





Los arqueólogos han determinado que el Mecanismo de Anticitera contiene inscripciones relacionadas con diversos elementos calendáricos, entre los que se destacan los signos del zodíaco, los meses, los eclipses y los Juegos Panhelénicos.

En los primeros estudios del historiador Derek Solla Price, se consideró que el dispositivo era una computadora astronómica capaz de predecir las posiciones del Sol y la Luna en el zodiaco. No obstante, investigaciones posteriores han sugerido que el mecanismo es aún más sofisticado.

Los expertos estiman que fue diseñado por un ingeniero mecánico de la escuela de Posidonio en Rodas. Fue considerado una computadora analógica que establecía cuadrantes solares específicos en la bóveda celeste.