Tras más de tres décadas produciendo gomas en Argentina, una emblemática fábrica de Córdoba anunció el cierre definitivo de su planta principal. Esta decisión marca el fin de una era para una firma que logró competir mano a mano con los gigantes multinacionales del sector. La planta ubicada en el barrio de San Vicente, capital provincial, dejó de producir de manera repentina luego de más de 30 años. Esta sede era el núcleo operativo de la empresa y el símbolo de su expansión provincial durante los últimos años. La fábrica fue un motor económico vital para la región y para la comunidad local. La crisis económica actual y la caída del consumo interno fueron los factores determinantes que llevaron a la empresa a cerrar la fábrica de la emblemática firma Gomas Gaspar, una histórica planta de suelas y bases para calzado ubicada en Córdoba. Tras más de 30 años de trayectoria, su desaparición marca el fin de un referente industrial que proveía a marcas de todo el país. En abril de 2026, la compañía cesó sus actividades de forma definitiva. El conflicto comenzó a hacerse visible en diciembre de 2025, cuando la empresa dejó de pagar el aguinaldo, seguido de orden de vacaciones forzadas y un desmantelamiento progresivo de la producción que culminó con el cierre total de sus puertas este mes. La caída del consumo interno y la falta de competitividad frente a las importaciones fueron factores determinantes. A estas causas macroeconómicas se sumaron denuncias de mala administración por parte de los trabajadores. A pesar de tener una demanda constante de pedidos, os trabajadores señalaron que la empresa entró en un espiral de deudas salariales y falta de inversión, lo que hizo insostenible su continuidad en el contexto económico actual. Según datos del INDEC, la industria manufacturera inició el 2026 con una caída interanual del 8,7% en febrero. El consumo masivo, tras haber sufrido un derrumbe histórico del 16% en 2024, no logró una recuperación sólida en 2025 (apenas un 2%), dejando al mercado en niveles muy por debajo de los históricos. El cierre de la planta de Córdoba dejó a decenas de 40 trabajadores en la calle. Los operarios fueron notificados de la decisión mediante telegramas que confirmaron el fin de la relación laboral de manera inmediata y sin previo aviso. Esta situación ha provocado movilizaciones en las puertas de la fábrica para reclamar por la preservación de los puestos de trabajo. Los empleados, algunos con hasta 25 años de antigüedad, denunciaron que no solo no recibieron sus indemnizaciones, sino que se les adeudan varios meses de sueldo y aguinaldos. Este caso no es aislado, ya que se suma a otros cierres icónicos en la provincia como el de Córdoba Goma (72 años de historia) y la crisis en la planta de Neumáticos Ruiz que se suma un caso nacional como el de Fate. Gomas Gaspar nació hace más de 30 años en el barrio San Vicente, fundada por el ingeniero Rodolfo Polero. Gracias a su especialización en tecnología del caucho, se convirtió en un proveedor clave de suelas y bases para las principales marcas de calzado de Argentina, llegando incluso a exportar sus productos en sus épocas de mayor crecimiento. Durante décadas, la fábrica fue un símbolo de la industria cordobesa, destacándose por su capacidad de innovación y por sostener una plantilla de empleados con muchísima antigüedad. Sin embargo, tras años de liderazgo, no logró resistir el impacto de la crisis de 2025, cerrando definitivamente en abril de 2026 y dejando atrás su legado como referente del sector.