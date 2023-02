Tragedia de Once: ¿en qué estado quedó la causa y por qué los culpables no cumplen la condena en prisión?

Este 22 de febrero, se conmemora un nuevo aniversario de la Tragedia de Once, uno de los sucesos más graves en la historia argentina y que dejó un saldo de 52 muertos y 700 heridos.

Por el brutal siniestro, 21 personas fueron condenadas, entre ellas funcionarios públicos, empresarios y el maquinista del tren que embistió contra el paragolpes de la estación terminal. ¿En qué estado quedó la causa?



El fallo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara determinó que el choque de la formación ferroviaria de la línea Sarmiento no se debió solamente a la "negligencia" del conductor, sino también a "las pésimas condiciones en que se explotaba el servicio, a partir de las políticas empresariales verificadas y la ausencia de los controles serios por parte de la Secretaría de Transporte".

En este marco, la Corte Suprema determinó que el transporte "representaba un constante peligro para la vida por circular con un deficitario estándar de eficiencia y seguridad". Sin embargo, a once años del terrible acontecimiento, ninguno de los acusados cumple penas en prisión.

Por el hecho, fueron condenados los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi (ocho años) y Ricardo Jaime (seis años); el empresario Claudio Cirigliano (siete años) y otros 17 directivos de Trenes Buenos Aires (TBA); y el maquinista Marcos Córdoba (tres años y tres meses).

La Corte Suprema confirmó las condenas para 21 de los imputados por la Tragedia de Once.

Cómo quedó la causa judicial por la Tragedia de Once



El 18 de marzo de 2014, comenzó el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 (TOCF2) por dos delitos: el siniestro de Once y, por otro lado, la posible administración fraudulenta en la gestión de la empresa ferroviaria y la ministerial.

De los 27 imputados, 7 quedaron absueltos y 21 recibieron condenas. Hoy en día, ninguno de ellos cumple la pena en ningún establecimiento del Servicio Penitenciario. Esto se debe a ciertos beneficios y derechos como la libertad condicional para Cirigliano o las prisiones domiciliarias. El único que se mantiene en prisión es Ricardo Jaime, debido a otras causas pasadas.

No obstante, por el mismo hecho, se abrió una nueva causa conocida como "Once II", que pidió extender la culpabilidad al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido. El ex funcionario recibió una condena a cinco años de prisión que cumple de manera domiciliaria.

Tragedia de Once: ¿Qué pasó y cuántos muertos hubo?

La Tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012.

A las 8:30 del 22 de febrero de 2012, aproximadamente 1200 personas esperaban llegar a la estación terminal Once. No obstante, el tren de la línea Sarmiento no se detuvo y embistió fuertemente contra el paragolpes del andén N° 2, lo que provocó que se compriman los primeros tres vagones , donde se encontraban la mayoría de los pasajeros fallecidos.

Tras dos días de peritaje, se determinó que hubo 52 muertos y más de 700 heridos, de los cuales 200 fueron trasladados a 13 hospitales de la Ciudad.

La investigación comprobó que aunque los frenos manuales funcionaban, no fueron suficientes para detener la formación. Mientras que el conductor había anulado de forma manual el sistema de frenado