¿Todo mal entre Julián Álvarez y su novia, Emilia Ferrero? El delantero dejó de seguirla en Instagram y hay rumores de separación

Julián Álvarez vive un momento soñado en su carrera deportiva al haber obtenido la Copa del Mundo con la Selección argentina y consagrarse como uno de los jugadores revelación de la competencia. Sin embargo, se vio envuelto en un escándalo luego de las malas actitudes que tuvo su novia, Emilia Ferrero, con los fanáticos. ¿Qué decisión tomo el delantero?



Lo cierto es que en los últimos días la pareja del 9 del Manchester City fue fuertemente criticada por los hinchas del seleccionado. Esto surgió luego de "rechazar" a unos nenes en Córdoba, que querían sacarse fotos y obtener autógrafos de Julián, y apurarlos para que lo hagan todos de una vez.

Volvieron a escrachar a la novia de Julián Álvarez por otra polémica actitud con los fans: "Es una tóxica bárbara"



Casamiento de Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni: qué jugadores de la Selección Argentina no asistirán y cómo será la boda



La reacción de Emilia Ferrero no fue bien recibida por los seguidores del ex River, sino todo lo contrario. En las redes sociales comenzaron a llegar mensajes tildándola de "tóxica", por haberle dicho que no a unos chicos que esperaban al delantero en Calchín, pueblo donde nació el jugador.



En este marco, comenzó a circular un video en TikTok que puso en duda la continuidad de la pareja. ¿Qué sucedió?

¿Julián Álvarez dejó de seguir a su novia, Emilia Ferrero?



Frente a los escándalos, fueron varios los hinchas que le pidieron al jugador que se aleje de su novia. Sin embargo, un video que se volvió viral en TikTok sorprendió a todos: Julián Álvarez la habría dejado de seguir en Instagram.



Cuando la creadora del clip busca entre las personas que Julián sigue, @emiliafferrero (el usuario de su pareja) no aparece entre la lista. No obstante, se estima que esto sucedió solo durante un corto período de tiempo, porque luego el chico del Manchester City la volvió a seguir.

A pesar de que la situación cambió, de ser real, revela una crisis que podría estar atravesando la pareja por los conflictos que se generaron con los fanáticos de la Selección.



¿Qué pasó con Juliana en Gran Hermano 2022? la regla sagrada que rompió y por la que podría ser expulsada de la casa



ANSES Becas Progresar: con extra confirmado de $ 15.000, ¿cómo cobrar el monto retenido y cómo acceder a los descuentos?

Nuevo conflicto con la novia de Julián Álvarez, Emilia Ferrero

La joven de 22 años se vio inmersa en una fuerte polémica a través de las diferentes redes sociales y los fanáticos están a la expectativa de alguna nueva "mala acción" que la termine de "sentenciar".



En este marco, en las últimas horas, comenzó a circular otro video que la dejó mal parada ante los hinchas. Todo ocurrió cuando el ex River salió a la puerta de su casa en Calchín, para sacarse fotos y recibir a los fanáticos que se habían acercado hasta su hogar.

Si bien, en esta ocasión, Ferrero no irrumpe la firma de autógrafos, muchos se percataron de la mala cara que le puso a su novio y a todos aquellos que se encontraban en el lugar. "Es una tóxica bárbara", aseguraron los usuarios, en los comentarios del clip.